Hranice svetového rekordu v polmarátone sa opäť posúvali

VALENCIA 22. októbra (WebNoviny.sk) – Keňanka Joyciline Jepkosgeiová v nedeľu v španielskej Valencii časom 1:04:51 h o jednu sekundu zlepšila aprílový vlastný svetový rekord v polmaratóne.

Pred polrokom v českej metropole ako prvá žena v histórii pokorila hranicu 1:05 h na tejto trati. Dvadsaťtriročná vytrvalkyňa vtedy skresala z predošlého maxima krajanky Peres Jepchirchirovej z 10. februára 2017 v Ras Al-Chajmahu v Spojených arabských emirátoch 14 sekúnd.

Historické maximum

V súťaži mužov vo Valencii triumfoval Abraham Cheroben z Bahrajnu časom 59:11 min, pričom z posledných štyroch ročníkov polmaratónu vo Valencii vyhral trikrát.

Jepkosgeiová už deň pred pretekmi na technickej porade avizovala, že sa pokúsi o svetový rekord tvrdiac, že je minimálne v takej forme, v akej 9. septembra v Prahe zabehla historické maximum v cestnom behu na 10 km – 29:43 min. „Vodiča“ na polmaratóne vo Valencii jej robil Ezekiel Kemboi, dohodnuté tempo bolo 3:05 min na kilometer.

Fantastický záver

Už na medzičase na 5 km (14:52) bolo zjavné, že Keňanka si verí, lebo to signalizovalo výsledný výkon dokonca pod 1:04 h. Aj na 10. kilometri (30:09 namiesto očakávaných 30:50) to vyzeralo na priam neskutočný výkon, no na ďalšom päťkilometrovom úseku Jepkosgeiová spomalila. Medzičas 45:59 min na 15 km bol o 22 sekúnd slabší ako pri predošlom rekorde v 1. 4. 2017 v Prahe.

Záver však mala Keňanka aj vďaka neúnavne povzbudzujúcim divákom fantastický. Na méte 20 km (1:01:30) stiahla manko na rekordný čas už len na 5 sekúnd a v dlhej rovinke aj túto stratu zlikvidovala. Výsledný čas 1:04:51 h znamenal sekundové zlepšenie jej vlastného svetového rekordu. Valencijský čas bol Jepkosgeiovej už šiesty svetový rekord v tomto roku.

Preteky si užívala

„Vo Valencii som bežala prvý raz, v perfektnom počasí a na výbornej trati som si preteky užívala. Verím, že v marci sa sem vrátim a budem úspešná aj na svetovom polmaratónskom šampionáte,“ citovala internetová stránka IAAF kenskú vytrvalkyňu.

Rekordný čas Joyciline Jepkosgeiovej bol tretí polmartaónsky na španielskom území. Predtým v rokoch 2014 a 2015 dosiahla Florence Kiplagatová v Barcelone výkony 1:05:12 a 1:05:09 h.