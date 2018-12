Hrať jednoducho a nevymýšľať, radí Kelemen slovenskej „dvadsiatke“ pred súbojom s Američanmi

VICTORIA 26. decembra (WebNoviny.sk) – Už len hodiny delia slovenských reprezentantov do 20 rokov od ich úvodného vystúpenia proti Američanom na svetovom šampionáte v kanadskej Victorii. Proti jednému z favoritov turnaja nastúpia mladí Slováci v B-skupine pol hodiny po polnoci zo stredy na štvrtok SEČ, v Kanade bude o 9 hodín menej.

Zbytočne nevymýšľať

„Napätie určite cítime, ale veľa chalanov to už absolvovalo. Po dvoch týždňoch prípravy sa všetci veľmi tešíme, že to už vypukne,“ povedal Miloš Kelemen na oficiálnom webe SZĽH.

Útočník tipsportligového HKM Zvolen je jedným z ôsmich hráčov, ktorí už majú skúsenosť spred roka so svetovým šampionátom elitnej kategórie do 20 rokov. A rovnako si pochvaľuje nedávny prípravný zápas proti tímu Kanady (1:6), ktorá je podobne ako USA rok čo rok jedným z hlavných adeptov na zisk titulu.

„USA a Kanada majú podobný herný štýl. Sú silní na puku, rýchlo kombinujú, ale myslím si, že môžeme skórovať proti nim. Musíme hrať jednoducho v našom obrannom pásme a pod tlakom zbytočne nevymýšľať. Radšej vyhodiť puk na zakázané uvoľnenie a trochu ´predýchať´ ako spraviť chybu, z ktorej oni dajú gól,“ ponúka Kelemen recept na Američanov.

Minulý rok nám dal veľa

Aj ďalší útočník v Bokrošovom výbere Filip Krivošík už zažil na vlastnej koži atmosféru MS do 20 rokov. Vlani v americkom Buffale si zahral aj proti Američanom, ktorých Slováci v základnej skupine nečakane zdolali 3:2.

„Dalo nám to veľa minulý rok. Skúsili sme si, na akej vysokej úrovni sa to hrá. Osem hráčov nie je málo. Teraz sa môžeme lepšie pripraviť a pomôcť sebe aj ostatným. Verím, že dokážeme veľké veci,“ uviedol Krivošík. Rovnako ako Kelemen vyzdvihol skutočnosť, že v príprave si mohli zahrať proti Kanaďanom.

„Vyskúšali sme si signály, aj herný systém. Čo nefunguje, to môžeme ešte zmeniť. Malá výhoda je aj to, že sme v Kanade už od 20. decembra a dostatočne sme si vyskúšali miestne mantinely, ale aj menšie striedačky. Dokonca to vyzerá tak, že si budeme sami otvárať dvierka pri striedaniach, aby nás na striedačke nebolo zbytočne veľa,“ pridal ďalšie postrehy 19-ročný útočník fínskeho tímu HPK Hämeenlinna.

Slováci absolvujú skupinové zápasy v aréne Save-On-Foods Memorial Centre vo Victorii, ktorá pojme 7 006 divákov. Po Američanoch sa Bokrošovi zverenci postavia aj proti Švédom, Fínom a Kazachom. Dejiskom duelov A-skupiny bude Rogers Arena vo Vancouveri s kapacitou hľadiska 18 910 miest.

Práve v domovskom stánku hráčov zámorskej NHL Vancouver Canucks bude 5. januára známy aj víťaza celého turnaja. Slovenská reprezentácia sa na ostatných piatich svetových šampionátoch tejto vekovej kategórie úspešne vyhla zápasom o záchranu, a to bude jej základným cieľom aj v Kanade.