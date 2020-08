Hravé m(i)esto smeruje do mestských častí

Divadelné rozprávky, literárne besedy s autormi detských kníh a kreatívne dielničky- to je autorský projekt z dielne BKIS – Hravé m(i)esto , ktoré prichádza počas tohtoročného festivalu Kultúrne leto do bratislavských mestských častí, kde rodinám s deťmi ponúkne pestrý program. Príďte a objavte s nami Pekné miesta, nový formát Kultúrneho leta, ktorého cieľom je ponúknuť zaujímavý program na menej frekventovaných a často neobjavených miestach. Pohodlné tulivaky a makety z dielne významného slovenského výtvarníka Fera Liptáka vytvoria tú správnu rozprávkovú atmosféru. Vstup na podujatia je zdarma. Viac informácií na www.kulturneleto.sk

Program Hravého m(i)esta:

21.8. Hravé m(i)esto v Devínskej Novej Vsi, pod Cyklomostom Slobody

Spoluorganizátorom podujatia je MČ Devínska Nová Ves.

14.30 Čítanie so spisovateľkou Gabrielou Dittelovou a ilustrátorkou Zuzanou Lipnickou

Autorka detských kníh Letí, letí, všetko letí, Knižka pod vankúš, Roztopašná knižka a Štrbavá knižka spoločne s ilustrátorkou kníh Zuzanou Lipnickou prečítajú deťom úryvky z kníh a porozprávajú sa s nimi o zvieratkách, počasí a plynutí času.

Podujatie vzniklo v spolupráci s vydavateľstvom Trio Publishing

16.00 Herkules alebo Dobytie pekla (divadlo Tyjátr)

Divadelné predstavenie inšpirované gréckou mytológiou a hrdinskými činmi siláka Herkula.

12.9. Hravé m(i)esto v Záhorskej Bystrici, Letná čitáreň

Spoluorganizátorom podujatia je MČ Záhorská Bystrica.

9.30 Čítanie so spisovateľkou Dianou Mašlejovou

Diana Mašlejová, autorka obľúbených detských kníh – Stratený zajko v Paríži, Stratený zajko na Islande, Tajný cirkus a iné, pozýva deti spoznať príbehy plné dobrodružstva, lásky, kamarátstva a napätia. Malí návštevníci si vypočujú ukážky z autorkiných kníh, ale dozvedia sa aj to, ako kniha vzniká, kde spisovatelia hľadajú inšpiráciu, kto je to tlačiar a vydavateľ a zistia, aké dôležité sú príbehy pre náš život.

Podujatie vzniklo v spolupráci s vydavateľstvom Albatros.

10.30 Janko a Marienka (Divadlo pod Balkónom)

Bábkové divadelné predstavenie inšpirované rozprávkou O perníkovej chalúpke. Predstavenie je vhodné pre deti od 3 rokov.

13.9. Hravé m(i)esto vo Vrakuni, Lesopark pri vyhliadkovej veži

Spoluorganizátorom podujatia je MČ Vrakuňa.

9.30 Čítanie so spisovateľom Braňom Jobusom

Obľúbený autor detských kníh Braňo Jobus si pre deti pripravil knižno-hudobnú show. Deti sa zoznámia s jeho literárnymi postavami a nebudú chýbať ani piesne a hudobné vstupy.

Podujatie vzniklo v spolupráci s vydavateľstvom Slovart.

11.00 Ružová rozprávka (Divadlo SpozaVoza)

Veselá rozprávka s pesničkami pod názvom Ružová rozprávka je o prasiatkach ktoré hľadajú svoj domov. Hľadajú ho v rôznych krajinách (Amerika, Azia, Afrika, Antarktída). Deti sa naučia rozpoznávať rôzne krajiny a zažijú s prasiatkami veľa humorných situácií.

Zmena programu vyhradená!

Ilustrácie pre Hravé m(i)esto vytvoril výtvarník Fero Lipták.

