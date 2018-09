Hrnko kritizuje nové dresy hokejistov, pre prznenie štátneho znaku hrozí odobratím dotácie

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) – Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Anton Hrnko (SNS) skritizoval nové dresy národného hokejového tímu.

Na reprezentačných uniformách SR nebude po novom štátny znak, ale upravený dvojkríž na troch hokejkách, ktoré pripomínajú originálne trojvršie z oficiálneho štátneho symbolu Slovenskej republiky. Cieľom nového vizuálu je zjednotenie reprezentačných symbolov, keďže doteraz mali Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a reprezentácia vlastné logá.

Neuveriteľný paškvil

„Nás, ktorí fandíme slovenskému hokeju, nemilo prekvapila snaha vedenia SZĽH zbaviť sa štátneho znaku Slovenskej republiky na drese a nahradiť ho neuveriteľným paškvilom na úrovni výtvarnej ‚tvorby‘ košických pseudoumelcov Kalmusa a Lorenza. Vedenie SZĽH by si malo byť však vedomé, že prznenie štátneho znaku je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky a že ja osobne i SNS urobíme všetko, aby sme im toto prznenie zamedzili,“ uviedol Hrnko na svojej facebookovej stránke.

Podpredseda Slovenskej národnej strany dokonca pohrozil SZĽH odobratím dotácie. „SZĽH sa v sponzorskej zmluve so štátom zaviazal, že reprezentácia bude na medzinárodnom poli vystupovať pod štátnym znakom. Pamätá si niekto, keď naši hokejisti ešte za federácie hrali pod slovenskými symbolmi s Francúzskom, aké veľké nadšenie to vyvolalo medzi fanúšikmi? A toto všetko chce zväz zničiť. Nuž, páni protislovenskí slniečkari vo vedení zväzu, nie, to nepripustíme. Urobíme všetko preto, aby ste prestali przniť slovenský štátny znak. Takže, ak neustúpite od tohto konania, budem trvať na tom, aby ministerstvo školstva v zmysle sponzorskej zmluvy žiadalo vrátiť späť dotáciu pre nedodržanie článku zmluvy, že slovenská reprezentácia vystupuje pod slovenským štátnym znakom, nie pod jeho sprznenou podobou. A – samozrejme – nezakrývajte sa niečím, čo nie je pravda. Heraldická komisia ministerstva vnútra vám vaše pseudologo neodobrila,“ napísal Hrnko.

Hossa zmenu kvituje

K zmene štátneho znaku za unikátne logo na drese pristúpili v nedávnej minulosti aj Česi, Američania, Kanaďania či Švédi. Prezident SZĽH Martin Kohút si za zmenou stojí. „Som rád, že sme urobili krok dopredu a zmodernizovali sme vizuál zväzu a reprezentácie. SZĽH dlhodobo pracuje na ,reštarte´ slovenského hokeja, rozbiehame projekty, ktorých úlohou je priblížiť hokej deťom, rozšíriť hráčsku základňu, vzdelávať trénerov, obnovovať infraštruktúru, jednoducho budujeme hokej, a preto aj týmto logom chceme akoby vymedziť novú éru slovenského hokeja,“ uviedol Kohút pri predstavovaní dresov.

Nový symbol reprezentácie oslovil aj ikonu slovenského hokeja Mariána Hossu. Tridsaťdeväťročný krídelník síce už zavesil korčule na klinec, modernizáciu dresov však kvituje. „Myslím si, že dres je veľmi zaujímavý. Páči sa mi, že v znaku je premietnuté víťazstvo v podobe vztýčených hokejok. Cítiť z neho pozitívnu energiu a dúfam, že mladých hokejistov ešte viac nakopne a budú dobre reprezentovať,“ povedal Hossa.