Huawei predstavil štyri piliere inteligentnej konektivity

Rýchlejšia digitálna transformácia priemyselných odvetví a nová éra zážitkovej ekonomiky pre domácnosti. Na Ultra-Broadband Forum firmy Huawei predstavil výkonný riaditeľ David Wang víziu modernej inteligentnej spoločnosti, a taktiež kroky, ktoré Huawei podniká k jej dosiahnutiu.

Každý významný pokrok v oblasti konektivity so sebou vždy niesol razantné zmeny v spoločnosti. S postupným prechodom na inteligentné technológie sú aj naše nároky na konektivitu čím ďalej vyššie. Priemyselné odvetvia a firmy, rovnako aj domácnosti a koncoví užívatelia, vyžadujú rýchle, spoľahlivé a bezpečné pripojenie. Stupňujúce sa požiadavky sú riešené integráciou nových technológií, akými sú napríklad cloudové systémy alebo umelá inteligencia (AI). Ako uviedol na šiestom ročníku fóra Ultra-Broadband Forum (UBBF) výkonný riaditeľ Huawei David Wang, odvetvie konektivity vďaka tomu prechádza niekoľkými zmenami.

David Wang na UBBF fóre predstavil štyri technologické riešenia, ktoré sú vstupnou bránou do inteligentnej spoločnosti. Prvým je inteligentný distribuovaný prístup. Ten zahŕňa funkcie ako gigabitové Wi-Fi pripojenie, zvýšenú efektivitu a rýchlosť služieb alebo precíznu identifikáciu užívateľov siete. Inteligentné kampusové siete vďaka centrálnej správe LAN a WAN, gigabitovému prístupu a inteligentnej správe prevádzky a údržby pomocou AI umožnia operátorom poskytovať jednotné sieťové riešenia pre podniky pri prechode na cloud. Ďalším z riešení sú inteligentné prémiové privátne linky, vďaka ktorým môžu operátori ponúknuť nízku latenciu 1ms a teda aj jedinečný zážitok z pripojenia. Štvrtým riešením sú inteligentné cloudové siete, vďaka ktorým získajú podniky prístup na hromadné cloudové štruktúry.

„Posledných 30 rokov Huawei pracoval na vytvorení ekosystému umelej inteligencie a na modernizácii priemyselných odvetví. Naším konečným cieľom je rast digitálnej ekonomiky a zlepšovanie každodenného života,“ hovorí David Wang a dodáva: „Neustále investície do technológií 5G, optických sietí a vylepšených inovácií IPv6 nám pomáhajú prinášať nové inteligentné riešenia. Vďaka týmto riešeniam budú ultra-širokopásmové siete ekologickejšie a efektívnejšie. Do budúcnosti plánujeme zdvojnásobiť naše úsilie vo výskume, viac investovať do sieťových technológií novej generácie a budovať uhlíkovo neutrálny a inteligentný svet.“

V rámci Internetu vecí (IoT) dnes prechádzame k integrácii umelej inteligencie. Presúvame sa k tzv. Systému inteligentných dvojčiat. Ten bude vďaka pokročilej kombinácii cloudových systémov a AI schopný kapacitne zvládnuť trilión prepojení, a to už v roku 2035.

Zmenou tiež prechádza pracovné prostredie, na ktorý mala významný dopad pandémia Covid-19. Cieľom už nie je iba digitalizácia kancelárskeho priestoru, ale najmä digitalizácia produkcie, priemyslu a služieb.

Kľúčom k zaisteniu optimálnej užívateľskej interakcie a podpore inovácií sa stávajú diferencované sieťové služby, ktorých výhodou je flexibilita k rozdielnym nárokom jednotlivých odvetví. Spoločnosť postupne opúšťa priestor, v ktorom sa dátový prenos počíta v megabitoch za sekundu, a presúva sa do dimenzie gigabitov. Toto umožňuje predovšetkým prechod na siete piatej generácie.

V neposlednom rade dochádza k zmenám aj v rámci prevádzky a údržby sietí. Siete 5G sú komplexnejšie než predchádzajúce generácie a z manuálnej údržby sa prechádza k hyper-automatizácii, ktorá prostredníctvom big data a AI umožňuje riešenie komplexných problémov.

