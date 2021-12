Huawei Seeds for the Future 2021 má nových absolventov

Vzdelávací projekt Seeds for the Future technologickej spoločnosti Huawei Technologies ukončil svoj deviaty ročník. Tohtoročnými absolventmi sú študenti z Technologickej Univerzity v Košiciach a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pýšiť sa môžu návrhmi projektov, ktorých cieľom je zlepšiť environmentálnu situáciu na Slovensku, no aj život znevýhodnených skupín.

„Technológie sa dnes vyvíjajú neuveriteľnou rýchlosťou a spolu s nimi aj náš svet. Byť súčasťou svetovej digitálnej komunity je pre Slovenskou nevyhnutnosťou. Veríme, že práve naši mladí študenti budú tí, ktorí nám v tejto spoločnosti zabezpečia nespochybniteľné miesto,“ otvoril tohtoročný projekt Dušan Bella, slovenský veľvyslanec v Čínskej ľudovej republike.

18 slovenských študentov bolo rozdelených na 2 tímy. Po týždni intenzívnych kurzov a lekcií bolo ich úlohou navrhnúť projekt, ktorý by zlepšil vybranú oblasť spoločenského života. Jeden z tímov sa zameral na pomoc a skvalitnenie života postihnutým ľuďom, či už na vozíčku alebo nevidiacim. Riešenia by sa však dali rozšíriť aj na väčší okruh ľudí, ako napríklad na ľudí s kolobežkami, či s kočíkmi. Projekt druhého tímu predstavil koncept zmenšovania čiernych skládok za pomoci ľudí bez domova v meste Košice, ktorí by tak dostali príležitosť zapojiť sa do pracovného života.

Foto: Huawei

Okrem návrhu projektov sa študenti zameriavali na moderné technológie, akými sú cloud alebo 5G, témou však bol aj koncept „leadershipu“ a medzinárodného podnikania.

„Venovali sme sa rôznym témam zo sveta inovácii a technológii, aj keď mne osobne prišla najzaujímavejšia prednáška na tému líderstvo a vedenie s cieľom, ktorá bola skutočne zaujímavá a prínosná,“ hovorí Martin Kovalčík, študent odboru Finančníctvo, bankovníctvo a investovanie so špecializáciou na finančný manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Foto: Huawei

„Ja osobne som si obľúbil cloud computing. Určite je to niečo, čomu by som sa chcel venovať aj do budúcna. Čo sa týka Slovenska, jednoznačne si už získalo minimálne povedomie o sebe ako o krajine, kde sú kvalitní a aktívni ľudia so záujmom o riešenia na svetovej úrovni,“ povedal o projekte Daniel Balogh, ktorý na Technickej Univerzite v Košiciach študuje programovanie v jazyku Java.

Spoločnosť Huawei sa na oblasť rozvoja a podpory IKT talentov zameriava aj v ďalších programoch – napríklad Huawei IKT akadémia, certifikácia HarmonyOS alebo projekt 1000 Dreams. Firma uvádza, že jej dvere sú pre odhodlaných študentov vždy otvorené.

Informačný servis