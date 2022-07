Hudobné News! Red Hot Chilli Peppers a Lizzo majú nový album. Slipknot vyjde v septembri, v Bratislave vystúpia už o týždeň!

Americká metalová skupina SLIPKNOT bude mať nový album na konci septembra a už budúci týždeň sa predstavia v Bratislave!

Skupina Slipknot oznámila detaily týkajúce sa ich novej platne – album The End, So Far vyjde 30.9.2022. „Nová hudba, nové umenie a nové začiatky. Pripravte sa na koniec,“ stojí v tlačovej správe, ktorej prostredníctvom dala metalová ikona o nahrávke vedieť. Slipknot zároveň zverejnili aj novú skladbu The Dying Song (Time To Sing) a videoklip, ktorý režíroval Michael Shawn Crahan alias Clown. Podľa informácií bude album obsahovať dvanásť skladieb.

Pripomíname, že Slipknot sa predstaví už budúci týždeň 3. augusta v Bratislave na Zimnom štadióne.

Lístky na koncert tu: https://www.ticketportal.sk/event/SLIPKNOT-WE-ARE-NOT-YOUR-KIND alebo www.vivien.sk

RED HOT CHILI PEPPERS a ich nový album

Cez víkend skupina odštartovala severoamerickú časť turné a hneď na prvom koncerte v Denvere prekvapila divákov informáciou o novom albume. Na jeseň vydajú Red Hot Chili Peppers album Return Of The Dream Canteen! Novinka sa objaví len niekoľko mesiacov po albume Unlimited Love. „Return Of The Dream Canteen je všetkým, čo sme a čím sme kedy snívali byť. Vytvorené z krvi našich sŕdc,“ uviedla štvorica v prehlásení. Ako aj jarnú kolekciu, pripravovaný album produkoval Rick Rubin.

LIZZO ma skvelú platňu SPECIAL

Štrtý album americkej speváčky vyšiel v polovici júla a dočkal sa oslavných reakcií. S pochvalou prišli kolegovia Mark Ronson, Benny Blanco alebo producent Max Martin, nadšenie ale neskrývajú ani médiá ako Rolling Sones či New Music Expres. Britský The Independent albumu prisúdil maximálne ohodnotenie 100%. Kolekciu dvanástich piesní čerpajúcu inšpiráciu v disco hudbe 70. a 80. rokov už niekoľko týždňov úspešne propaguje skladba About Damn Time.

TWENTY ONE PILOTS vzdali hold fenoménu Stranger Things

Americké duo počas vystúpenia v Rumunsku zakomponovalo ústrednú melódiu seriálovej senzácie do svojho hitu Heathens a záznam zverejnilo na YouTube. Video otvára dnes už legendárna scéna, v ktorej Max uniká s pomocou piesne Running Up That Hill. „Hudba má moc zachrániť každého,“ hlásia Twenty One Pilots a rozohrávajú skladbu Heathens so vsadeným motívom zo Stranger Things. Pieseň Heathens pôvodne vznikla pre film Suicide Squad a patrí medzi komerčne najúspešnejšie skladby dvojice z Ohia.

Devätnásťročná Nessa Barrett je novou senzáciou hitparád

Dievča z New Jersey boduje s čerstvým singlom die first. V piesni vsádza na indie popový zvuk a odhaľuje svoju zraniteľnosť. V skladbe, ktorá vo veľa krajinách preniká medzi najžiadanejšie nahrávky digitálnych služieb, pripomína krehkú Lanu Del Rey. V emotívnom prehlásení Nessa Barret skladbu venovala blízkemu priateľovi a populárnemu influencerovi Cooperovi Noriegovi, ktorého nedávno našli mŕtveho na parkovisku v Burbank. Americká speváčka reprezentuje najmladšiu generáciu hudobníkov. Nebojí sa otvorene zdieľať veľmi osobné veci….v piesni dying on the inside napríklad hovorí o vlastnej poruche s príjmom potravy a inokedy sa zveruje s tým, že trpí poruchou osobnosti, depresiami….

Telegraficky:

Čaká sa na album britských Muse. Kapela okolo Matta Bellamyho vydá kolekciu Will Of The People posledný piatok v auguste, krátit čas si zatiaľ môžete počúvaním už štvrtej zverejnenej skladby Kill Or Be Killed. Talentovaný spevák Benson Boone sa pripomína singlom Better Alone. Tretíkrát o sebe v roku 2022 dáva vedieť speváčka a rapperka Megan Thee Stallion. V jej skladbe Pressurelicious hosťuje Future…

Informačný servis