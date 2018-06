Humanitárna organizácia MAGNA dala slovenským osobnostiam šancu zmeniť svoj život.

BRATISLAVA 11. júna 2018 (WBN/PR) – Humanitárna organizácia MAGNA oslovila známe slovenské osobnosti a ponúkla im zmenu. A to radikálnu. Šancu zmeniť celý svoj životný štýl a ísť pomáhať do Konga zachraňovať ľudské životy. Svoju kariéru a stabilné zamestnanie by vymenili za prácu dobrovoľníka v miestnej nemocnici, kde by sa starali o chorých.

VIDEO SAJFA

S takouto ponukou oslovila humanitárna organizácia MAGNA úspešné slovenské osobnosti. Sajfa, Dominika Cibulková, Evelyn, Juraj Kemka, Václav Mika, Pavol Lančarič a dokonca aj prezident Andrej Kiska dostali ponuku radikálne zmeniť svoj život a odísť do Afriky pomáhať deťom a zachraňovať ľudské životy. Dali by ste to? Oni to nedali. Záchranu životov v teréne nedá každý. Ale za 3 eurá mesačne môžete zachrániť život práve Vy na www.magna.sk.

Facebook post – PÁN PREZIDENT ANDREJ KISKA

https://www.facebook.com/AndrejKiska/photos/a.244111399042979.57101.162852047168915/1688486084605496/?type=3&theater

V Konžskej demokratickej republike (Kongo) zúri konflikt už viac ako 20 rokov. Minulý rok sa však humanitárna situácia kvôli konfliktu v Kasai výrazne zhoršila a viac ako 13 miliónov ľudí naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc, čo z oblasti robí najväčšiu humanitárnu krízu v Afrike. Viac ako 7 miliónov ľudí nemá dostatok potravy a 2 milióny detí sú vážne podvyživené.

MAGNA zdravotnícke tímy pôsobia v rôznych oblastiach Konga – Kasai, Equatória a Kinshasa a poskytujú zdravotnú pomoc státisícom ľudí. MAGNA prevádzkuje mobilné zdravotnícke kliniky, vybavuje a zabezpečuje chod nemocníc, v odľahlých komunitách pomáha matkám pri pôrodoch. Obetiam násilia poskytuje zdravotnú a psychosociálnu pomoc a deťom vystaveným hladom – vysokovýživnú stravu. MAGNA v Kongu pôsobí od roku 2009.

Dominika Cibulková https://www.youtube.com/watch?v=Yf4FtLyA0fU

Evelyn https://www.youtube.com/watch?v=ydGyXbUsg34

Juraj Kemka https://www.youtube.com/watch?v=S_kd_R2Rmng

Pavol Lančarič https://www.youtube.com/watch?v=VAo4PUkbvxY

Václav Mika https://www.youtube.com/watch?v=znQ6BGulb_A