Video: Hurikán Florence zoslabol, môže však priniesť katastrofické záplavy pre niekoľko štátov USA

RALEIGH 13. septembra (WebNoviny.sk) – Florence, ktorá smeruje k východnému pobrežiu USA, zoslabla na hurikán druhej kategórie, odborníci ju však stále považujú za extrémne nebezpečnú a život ohrozujúcu búrku.

Smršte a výdatné dažde

Hurikán sa pred 5:00 stredoeurópskeho letného času nachádzal 455 kilometrov východne až juhovýchodne od mesta Wilmington v Severnej Karolíne a pohyboval sa rýchlosťou 28 kilometrov za hodinu smerom na severozápad.

Vietor, ktorý ho sprevádza, dosahuje maximálnu rýchlosť 175 kilometrov za hodinu. Podľa amerického Národného hurikánového centra by sa mala Florence dostať k pobrežiu štátov Južná a Severná Karolína vo štvrtok a v piatok, pričom by mala so sebou priniesť smršte a výdatné dažde.

Klesajúca rýchlosť hurikánu môže spôsobiť, že sa Florence bude pohybovať po pobreží až do soboty. To podľa spravodajského portálu BBC znamená, že dažde by mohli trvať dlhší čas a spôsobiť katastrofické záplavy aj vo vnútrozemí, napríklad v štátoch Alabama, Tennessee, Kentucky a Západná Virgínia.

Nariadili evakuáciu vyše milióna ľudí

V súvislosti s Florence vyhlásili výnimočný stav v spomínaných Karolínach, Marylande, Virgínii, Washingtone D.C. a Georgii. Úrady nariadili evakuáciu 1,7 milióna ľudí, pričom ďalších 10 miliónov žije v oblastiach, kde platia výstrahy pred hurikánom alebo tropickou búrkou.

Podľa analytickej spoločnosti CoreLogic by mohol hurikán napáchať škody vo výške viac ako 170 miliárd dolárov (v prepočte vyše 151 miliárd eur) a poškodiť by mohol takmer 759-tisíc domov a podnikov.

Podľa odhadov spoločnosti Duke Energy spôsobí Florence výpadok elektriny pre jeden až tri milióny domovov a podnikov. Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.