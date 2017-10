Hurts zverejnili videoklip k piesni Chaperone

BRATISLAVA 13. októbra (WebNoviny.sk) – Anglické synthpopové duo Hurts zverejnilo videoklip k piesni Chaperone. Dvojica v novinke prezentuje skladbu pred červeným plátnom.

Video tak korešponduje s obalom albumu Desire, ktorý skupina vydala tento rok 29. septembra. Nahrávka obsahuje okrem piesne Chaperone napríklad aj single Beautiful Ones a Ready to Go. Štúdiovka, ktorá sa v UK Charte dostala na 21. miesto, obsahuje celkovo 13 piesní.

Theo Hutchcraft a Adam Anderson sa predstavia v rámci aktuálneho turné aj na Slovensku, a to 18. novembra v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC). Okrem toho sa zastavia napríklad aj 17. novembra v Prahe, 19. novembra v Poznani, 21. novembra vo Varšave, 22. novembra vo Ľvove, 23. novembra v Kyjeve či 27. novembra vo Viedni.

Hurts sa do povedomia verejnosti dostali koncom roka 2009, keď sa objavili na longliste ankety BBC Sound of 2010. Napokon v nej obsadili štvrté miesto. Duo sa presadilo hitom Wonderful Life, ktorý sa nachádza na ich debutovom albume Happiness (2010). Jeho nasledovníka Exile uviedli na trh v marci 2013 a štúdiovku Surrender v októbri o dva roky neskôr. Na konte majú tiež spomínaný album Desire či The Belle Vue EP (2010). Podarilo sa im získať napríklad dve NME Awards alebo ECHO Award, či nominácie na MTV Europe Music Award alebo Q Award.