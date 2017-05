HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!

Bratislava, 25.5.2017 ( WBN/PR ) – Celoslovenská iniciatíva za zdravší životný štýl rodín, projekt HÝBSA Slovensko, úspešne pokračuje a vstupuje do svojej druhej fázy. Inšpirujte sa a urobte pozitívnu zmenu pre seba aj svojich najbližších.

Po úspešnom začiatku projektu, zameranom najmä na osvetu vyváženej stravy, sa odteraz účastníci môžu tešiť na týždne plné pohybu, hier, súťaží a kvalitne stráveného času pre všetkých členov rodiny, od škôlkarov až po starých rodičov.

Sériu zážitkových podujatí, ktoré sa budú konať vo vybraných slovenských mestách, odštartovala akcia na Dostihovej dráhe v bratislavskej Petržalke, ktorá druhý májový víkend vylákala na čerstvý vzduch tisícky pohybu chtivých Slovákov.

Podujatie pod organizačnou záštitou Markízy a agentúry Be Cool podporujú viaceré mediálne známe osobnosti aj odborníci z radov trénerov a športových lekárov. V Petržalke sa mohli účastníci stretnúť napríklad s ambasádorkou projektu Mirkou Luberdovou, modelkou, dvojnásobnou mamičkou a zanietenou kuchárkou, podporujúcou zdravé stravovanie.

V stánku BILLA, jedného z partnerov HÝBSA Slovensko, pripravovala Mirka priamo na mieste svoje autorské recepty a každý, kto ich ochutnal, po prvom zahryznutí hodil za hlavu hneď dva mýty o zdravej strave – že je to len samá „nechutná“ zelenina, ako aj to, že za zdravšie prísady si treba poriadne priplatiť a chodiť po ne na nákup do špecializovaných obchodov.

Šarmantná Mirka varila zo surovín, ktoré zabezpečila BILLA, aby svojim zákazníkom ukázala, že čerstvé a kvalitné potraviny sú k vám bližšie, než si myslíte, bez problémov ich zoženiete aj v miestnom supermarkete a rozhodne vám nenabúrajú rodinný rozpočet.

Tip: Receptár Mirky Luberdovej nájdete tu: http://hybsa.markiza.sk/recepty

HÝBSA Slovensko, revolúcia proti sedavému štýlu života, sa hýbe ďalej! Ak ste sa nestihli zastaviť na prvom športovom podujatí, máte ešte množstvo príležitostí to napraviť. Sledujte projekt na oficiálnej stránke www.hybsa.markiza.sk, kde nájdete formulár s možnosťou bezplatnej registrácie na jednu z budúcich akcií. Najbližšie sa budú môcť rodiny zabaviť a zašportovať si v Prešove, v sobotu 27. mája.