Hygienici upozorňujú na nebezpečné kozmetické výrobky, obsahujú olovo aj ortuť (foto)

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii. Ide o výrobky na čistenie pokožky, farby na permanentný make up, sérum na rast rias a výrobky na bielenie pokožky. Ako agentúru SITA informovala Jozefína Kaššová z Komunikačného referátu ÚVZ SR, výrobky nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, Nemecku, Fínsku a v Nórsku. Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Nebezpečné výrobky

Na výrobku na čistenie pokožky „Mravčí lieh“ Muravjinyj spirt – Ants spirits z Ruskej federácie je uvedená informácia, že obsahuje látku – formic acid v koncentrácii 1,4 percenta, pričom maximálna povolená koncentrácia v použiteľnom výrobku je 0,5 percenta.

Výrobok na čistenie pokožky Bornaja kislota – Boric acid 3 percentá alcohol z Ruskej federácie obsahuje nepovolenú látku – boric acid. Sérum na rast rias Eyelash Serum, značky abalico z Rakúska obsahuje látku Tafluprost ethyl amide. Výrobky nie sú bezpečné, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.

Obsahujú aj olovo

Hygienici takisto upozorňujú na farby na permanentný make up. „Výrobok Pigment Color for Micropigmentation – permanent make-up, značky Mastor z neuvedenej krajiny pôvodu obsahuje látku o- anisidine, ktorá by sa nemala nachádzať vo výrobkoch na tetovanie. Zistené je aj prekročené povolené množstvo zinku vo výrobku. Farba na permanentný make up Micro pigment cosmetic color – permanent make-up ink, značky BioTouch z Číny obsahuje prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov, vrátane benzo(a)pyrene a prekročené povolené množstvo kadmia a olova,“ vysvetlil hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Tieto farby na permanentný make up nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up.

Objavili ortuť

Do systému RAPEX nahlásili aj nebezpečné výrobky na bielenie pokožky. Ide o výrobky Eleven Herbal ubtan with suncreen, značky Aneeza Cosmetics z Pakistanu, Rose cream z Libanonu, Whitening Anti-Freckle Pckage, značky Feique Rose z Číny, Beauty cream, značky Faiza z Pakistanu, Whitening cream značky Chandni z Pakistanu, Cream with lycopene, značky Beauty Clinic z Pakistanu, Beauty lotion, značky Faiza Beauty z Pakistanu, Creme de visage a l’huille d’Argan, značky Flori’s – Duo z Francúzska, Feique, značky Feique z Číny a Beauty cream, značky Nice Cosmetics Pakistan z Pakistanu.

V nich sa nachádza ortuť, čo je v rozpore s nariadení Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.

Whitening Anti-Freckle Pckage.

Whitening cream značky Chandni z Pakistanu.

