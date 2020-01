I. Šimko: Nepáči sa mi, keď demokratickí politici hovoria, že niekomu zakrútia krk alebo zoberú majetok

Bývalý minister vnútra a politik Kresťansko-demokratického hnutia Ivan Šimko sa na Facebooku zamyslel nad úrovňou komunikácie medzi súčasnými slovenskými politikmi.

„Nepáči sa mi, keď i demokratickí politici hovoria o tom, komu zakrútia krk, koho zavrú a komu zoberú majetok. A to aj v prípade, ak hovoria o ozajstných gauneroch.“ píše vo svojom statuse. Podľa neho takouto rétorikou komunisti v roku 1946 vyhrali voľby.

„A je aj to pravda, že o niekoľko rokov to potom aj naozaj robili. Zďaleka však nie iba voči skutočným gaunerom. Likvidovali svojich politických a ideologických protivníkov. A mnohým ľuďom sa to páčilo. Desaťtisíce pracujúcich písalo listy, v ktorých žiadali najprísnejšie tresty. Nešlo im o spravodlivosť. Chceli vidieť svojich protivníkov na kolenách. Neskôr, keď vyšla najavo pravda o zinscenovaných procesoch, sa mnohí sami seba pýtali, čo to vtedy do nich vošlo? V človeku, a hlavne v dave ľudí, je okrem mnohého krásneho, aj šelma. Živí ju frustrácia, závisť, žiarlivosť, neúspech a hlavne schopnosť nenávidieť,“ napísal Ďalej Šimko.

Prebúdzať v človeku túto šelmu je podľa neho nezodpovedné a vedie to k tragédiám. „Žiaden volebný výsledok nestojí za toto riziko. Kto toto robí, môj hlas nedostane,“ uzatvára Ivan Šimko.