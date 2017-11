IBM Cloud lepšie zabezpečí dáta európskych zákazníkov

Vstup do galérie TU!

FRANKFURT NAD MOHANOM 29. novembra 2017 (WBN/PR) – IBM Cloud dátové centrum v nemeckom Frankfurte bude poskytovať nové služby, vďaka ktorým firmy získajú väčšiu kontrolu nad fyzickým uložením svojich dát, pokročilé možnosti šifrovania a doplnkovú podporu od pracovníkov sídliacich v Európskej únii. Cloudové centrum spoločnosti IBM tak zákazníkom z Európskej únie ponúkne najvyššiu úroveň transparentnosti, dôveryhodnosti a ochrany ich najcennejších dát.

Európska komisia odhaduje, že hodnota dátovej ekonomiky v EÚ môže do roku 2020 dosiahnuť 739 miliárd €. Verejný cloud umožňuje firmám vyťažiť hodnotu ich dát na maximum a zapojiť umelú inteligenciu do nových inovácií. Preto im nad mieru záleží na mieste fyzického uloženia osobných dát, ich zabezpečení a celkovej ochrane. Spoločnosti musia byť navyše pripravené dodržiavať právne normy, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation – GDPR), ktoré vstúpia do platnosti v máji budúceho roka.

Medzi nové funkcie a procesy dostupné v dátovom centre IBM Cloud vo Frankfurte patrí:

Technické obmedzenia, ktoré zabraňujú dátam opustiť územie EÚ: Nové nástroje správy dát umožňujú technicky obmedziť prístup ku klientskym dátam iba na zamestnancov z EÚ. Pri vybraných cloudových službách nebude možné, aby sa dáta bez klientovho výslovného súhlasu dostala mimo EÚ.

Zvýšený dohľad a ochrana: Hlavnou prioritou firmy IBM v Európe je zabezpečiť najcennejšie dáta európskych klientov. Kľúčovú úlohu v procesoch riadenia mimoriadnych udalostí a riadenie zmien budú hrať zamestnanci IBM so sídlom v EÚ. Ich úlohou bude preverovať všetky zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na dáta klientov, aj všetky požiadavky o prístup k dátam prichádzajúce z oblastí mimo EÚ.

Pokročilé možnosti šifrovania: Klienti získajú možnosť šifrovať svoje dáta pomocou vlastných kľúčov, takže je budú môcť rozšifrovať zase len oni sami.

Posilnená lokálna podpora: Firma IBM tiež rozširuje svoje európske tímy klientskej podpory, aby im mohla v tomto regióne ponúknuť nepretržité poskytovanie služieb 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

Nové možnosti kontroly a obmedzovania prístupu k dátam sa budú vzťahovať na celú cloudovú architektúru od infraštruktúry až po služby vyššej hodnoty, vrátane umelej inteligencie a dátových, analytických a DevOps služieb. Vďaka tomu budú klienti môcť IBM Cloud ďalej využívať ako platformu pre inovácie a zvyšovanie hodnoty firmy. Zároveň budú mať istotu, že ich dáta nemôžu technicky opustiť EÚ a oni tým pádom spĺňajú právne nariadenia typu GDPR.

„Klienti po celom svete požadujú prísnejšiu kontrolu a zároveň lepší prehľad o tom, kde sú ich dáta v cloude uložené a spracovávané. Európsky IBM Cloud je jedinečný v tom, že klient má dáta sám pod kontrolou, rozhoduje o tom, kto k nim bude mať prístup, a zároveň si môže byť istý, že zabezpečenie dát budú dodržiavať aj zamestnanci IBM, ktorí sami pracujú z EÚ, “ hovorí generálny manažér pre IBM Cloud pre Európu Sebastian Krause.

Nové funkcie a možnosti správy prístupu budú zákazníkom, ktorí využívajú IBM Cloud vo Frankfurte sú k dispozícii od decembra 2017.

Viac informácií nájdete https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2017/11/ibm-cloud-europe-control-data/.