Video: Ibrahimovič možno za Manchester United dohral, škaredo si zranil koleno

MANCHESTER 21. apríla (WebNoviny.sk) – Zlatan Ibrahimovič nedohral štvrtkovú odvetu štvrťfinále futbalovej Európskej ligy s Anderlechtom Brusel, tréner Manchestru United José Mourinho ho musel stiahnuť z trávnika v 93. minúte. Švédsky útočník si škaredo podvrtol pravé koleno pri dopade z výskoku, keď si hruďou spracovával jednu z mnohých nakopávaných lôpt do šestnástky súpera.

Nahradil ho Anthony Martial. “Chcem počkať na výsledky vyšetrení, ale nemám z toho dobrý pocit. Rád by som bol optimista, no nie som,” komentoval portugalský kormidelník, ktorému sa navyše už v 23. min zranil aj obranca Marcos Rojo. Pre Ibrahimoviča by to mohol byť koniec jeho pôsobenia na Old Trafforde, zmluvu s anglickým klubom zatiaľ nepredĺžil.

Na listine maródov United sú pred záverom sezóny Juan Mata, Chris Smalling a Phil Jones. “Jones a Smalling budú musieť preukázať statočnosť a zariskovať. Pre tím treba spraviť všetko. Neočakávam zázraky, ale rád by som urýchlil ich návrat,” konštatoval Mourinho, ktorý má momentálne k dispozícii iba dvoch zdravých stopérov Daleyho Blinda a Erica Baillyho.

“Červení diabli” napokon štvrtkovú odvetu zvládli, Anderlecht zlomili až v predĺžení postupovým gólom Marcusa Rashforda zo 107. min.