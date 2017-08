Ide o taktickú hru SNS a odvrátenie pozornosti, myslí si Beblavý, podľa Petrík chce Danko viac moci

BRATISLAVA 7. augusta (WebNoviny.sk) – Vypovedanie Koaličnej zmluvy zo strany predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka môže viesť k dvom dobrým výsledkom, nezaradený poslanec Miroslav Beblavý preto tento krok „oceňuje“.

Jedným by mohol byť pád súčasnej vlády a šanca na vytvorenie lepšej. „To je však nepravdepodobné, lebo všetci traja členovia koalície vedia, že lepších partnerov už nenájdu. Preto očakávam, že sa dohodnú inak,“ vyhlásil Beblavý.

Ďalším výsledkom Dankovho kroku by preto mohlo byť, že Peter Plavčan príde o kreslo ministra školstva a SNS stratí tento rezort. „Ak by sa na ministerstvo školstva dostal nejaký kompetentný minister, ktorý nebude bábkou zlodejských skupín, aspoň takýto malý pokrok pre slovenské školstvo by som privítal,“ uviedol Beblavý na svojom facebookovom profile.

Fico nebude chcieť straty

Beblavý je presvedčený, že zo strany Danka ide o taktickú hru s cieľom odvrátiť pozornosť od jeho škandálov. Premiér Robert Fico bude podľa neho chcieť zvládnuť túto krízu „bez straty“.

„Fico sa už poučil, že nikdy nie je možné dopredu odhadnúť výsledok parlamentných volieb, preto neočakávam, že pôjde do tohto rizika, pokiaľ ho Andrej Danko k tomu absolútne neprinúti,“ zdôraznil a uzavrel, že kríza prináša aj malú šancu zbaviť sa ministra vnútra Roberta Kaliňáka, čo by bolo podľa Beblavého pre Slovensko krok vpred.

Nenahraditeľný koaličný partner

Podľa nezaradenej poslankyne NR SR Simony Petrík sa Andrej Danko snaží o dve veci.

„Za prvé chce zakryť prúsery s rozkrádaním eurofondov na vedu a za druhé je to jeho spôsob, ako si v tejto situácii uhryznúť viac moci, pretože vie, že je nenahraditeľným koaličným partnerom,“ uviedla Petrík s tým, že Danko ohrozuje stabilitu krajiny a poškodzuje tak celé Slovensko za cenu vlastného prospechu.

Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko v pondelok vypovedal Koaličnú zmluvu podpísanú 1. septembra 2016 medzi stranami Smer-SD, SNS a Most-Híd.

Ako dôvod uvádza absolútnu nevyhnutnosť zmeny nastavenia pravidiel v koalícii, novú úpravu pomerov a vzťahov a stanovenie absolútne nových priorít, ktoré sa budú premietať v rámci procesu zostavenia nového rozpočtu, s cieľom obnovy dôvery medzi koaličnými partnermi, ako aj dôvery verejnosti ku koalícii.