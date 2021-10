Ide o vymyslený príbeh a bol by bol blázon, ak by odstúpil z funkcie, bráni Fico obvineného Kažimíra

Obvinený Peter Kažimír by bol blázon, keby odstúpil z funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico.

Podľa šéfa smerákov totiž pri obvinení Kažimíra ide o vymyslený príbeh. Fico ďalej zdôraznil, že strana Smer-SD odmieta toto obvinenie aj pre dôkaznú situáciu. V tejto súvislosti sa pýta, prečo stačí výpoveď jedného udavača, ktorý je obvinený alebo vo väzbe, na to, aby boli obvinení ďalší ľudia.

„Kažimír je posledný človek, voči ktorému by som ja mal povedať niekoľko pozitívnych slov. Stál totiž za zradou v Smere-SD viac ako ktokoľvek iný. Je to politik, ktorý v strane len bral funkcie a potom zradil a utiekol. Musím sa však za neho v tejto veci postaviť, lebo ho poznám, a to obvinenie voči jeho osobe je blbosť,“ uviedol Fico s tým, že trestné veci vychádzajúce z Úradu špeciálnej prokuratúry sú smiešne a bez šarmu.