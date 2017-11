Ideálna komoda? Pomôžeme s výberom!

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 29. novembra 2017 (WBN/PR) – Druh nábytku, ktorého charakterizuje najmä univerzálnosť, to sú komody. Ich využiteľnosť je rôznorodá. Poskytnú úložné priestory v podstate na čokoľvek a rovnako sa hodia aj do ktorejkoľvek miestnosti v byte či dome. Zladenie so zvyškom zariadenia? Žiadny problém!

Komody ponúknu zaujímavý dizajn, a to v kombinácii zásuviek a dvierok alebo v čisto zásuvkovej podobe. Súčasťou tohto praktického nábytku môžu byť aj police, ktoré najmä v obývačke splnia spolu s doplnkami účel dekoratívnosti.

Komody pod TV

Aj keď komody zvyčajne siahajú po pás človeka, stretnete sa s rozmerovou rozmanitosťou. Tá je špecifická napríklad pri TV komodách, ktoré sú nižšie ako iné typy tohto nábytku. Výber záleží aj od toho, či chcete televízor umiestniť priamo na komodu alebo ho zavesiť na stenu.

Multifunkčné komody pod TV sú skvelým príkladom pre nadšencov technických vychytávok. Môžu mať totiž integrované reproduktory, AUX alebo USB vstup, a dokonca aj dokovaciu stanicu pre Iphone, slúžiacu zároveň ako prehrávač.

Lacné komody

Nechajte vyniknúť váš vkus a estetické cítenie zhmotnite do podoby komody. Aj tie lacné môžu byť stelesnením atraktívneho dizajnu. O kvalite sa väčšinou oplatí informovať, no na materiálovom zložení záleží najmä v závislosti na spôsobe využívania.

Ak chcete do nej umiestniť knihy, je jasné, že vyššia hmotnosť vyžaduje pevnosť a stabilitu konštrukcie. Drevotrieska tak nebude veľmi vítaná. V prípade odkladania predmetov, pri ktorých sa nemusíte zaujímať o nosnosť, pokojne uprednostnite vzhľad (ak sa nejedná o vlhké priestory kúpeľne).

Široký sortiment elegantných, netradičných aj klasických komôd nájdete tiež online, prostredníctvom eshopu, ktorý zaručí spokojnosť pre ľudí očakávajúcich minimalizmus, industriálny štýl či nádych nostalgie alebo exotiky.

Biele komody

Biela je popri vzhľade dreva farbou, ktorá kraľuje akémukoľvek druhu nábytku, a to bez ohľadu na štýlové zaradenie. Minimalistický štýl ju zbožňuje a provensálsky nedá dopustiť ani na jej ďalšie odtiene. Farebná neutrálnosť spôsobuje, že na komodách môžu vyniknúť aj rôzne ornamenty či zdobenosť.

Zmysel pre detail hrá v interiérovom dizajne často dôležitú úlohu. Biele komody zladíte jednoducho, na staviť sa oplatí na výraznejšie kúsky, ktoré ozvláštnia priestor s určitou dávkou dramatickosti. Výrazný nábytok nemusí byť „krikľavý“, aby vynikol.

Komody do spálne

Najčastejšou podobou spálňovej komody je zásuvková verzia, ktorá obvykle slúži na uloženie spodnej bielizne, ponožiek alebo rôznych šperkov a drobností. Aj na hĺbke zásuviek záleží. Pri výbere myslite aj na toto kritérium.

Šatníkové skrine sú bežnou súčasťou spální. Ak k nim chcete zladiť komodu, nebude to žiadny problém. Dokonca aj zrkadlové komody sa ponúkajú ako možnosť. Kvalitné kovové koľajničky zásuviek sú ale nutnosťou každodenného otvárania.

Detské komody

Komody do detskej izby majú často prispôsobené úložné priestory. Špeciálne boxy určené pre hračky sú v látkovej alebo prútenej podobe súčasťou otvorených častí komody. Keďže bezpečnosť je v tomto prípade viac ako dôležitá, ostrým hranám sa radšej vyhnite.

Pre tých najmenších sú tu komody s prebaľovacím pultom. Ocenia ich mamičky, ktoré majú zrazu všetky potrebné veci na prebaľovanie poruke a nemusia sa zbytočne zohýbať. Pult je demontovateľný, a tak komodu neskôr využijete aj na iné účely.

Moderné komody

Obľúbenosť čistých línií a jednoduchých tvarov si našla miesto v mnohých domácnostiach. Azda najpreferovanejším farebným prevedením sú stále odtiene bielej. Vysoký lesk však nahrádzajú trendové matné povrchy a taktiež bezúchytkové varianty dvierok a zásuviek.

Do popredia sa predierajú aj komody na vysokých nožičkách, či už drevených alebo kovových. Hodia sa nielen do obývačiek, ale tiež do predsiene či kuchyne v rovnomennom dizajne. Závesný variant komôd na stenu zase privítajú moderné priestory kúpeľne.

Komody z masívu

Nadčasový, kvalitný a atraktívny materiál, to je drevo. Jeho štruktúra je večne moderná, no najmä v súčasnosti stavaná na vysoké priečky dizajnového nábytku. Drevené komody sa tak tešia neutíchajúcemu záujmu v tradičných aj moderných domácnostiach.

Rustikálne komody sa vyznačujú zdobenými a frézovanými dvierkami do rôznych oblých tvarov. Zdobia ich mosadzné úchytky a často aj priznané kovové pánty. Cena je síce vyššia, no investícia do nábytku z masívu nie je krátkodobým riešením.

Aj vintage komody či tie v retro štýle sa zbláznili do dreva. Kombinujú jeho dekor s pastelovými farbami svetlých a jemných odtieňov. Marhuľová, tyrkysová, zelená, pudrovoružová, ale aj sivá nie sú žiadnou výnimkou. „Ošúchaný“ povrch a patina sú neodmysliteľnou súčasťou vintage.

Ako vybrať komodu?

Môže byť malá, nenápadná a skladná, no zároveň dokáže vynikať a aj šokovať svojou extravagantnosťou. Luxusné komody sú príkladom dizajnu, ktorý si vyžaduje zladenie interiéru v rovnakom duchu. V opačnom prípade harmonický priestor nečakajte.

Výber teda podmieňte účelu používania, no štýl a dizajn povýšte taktiež na hlavné kritérium rozhodovania. Stavte na jednoduchosť, klasiku alebo luxus, no v každom prípade myslite na zladenie so zvyškom zariadenia bytu. Aj vytvorenie dramatického akcentu sa počíta, teda ak viete, ako na to…