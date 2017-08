Igora, stíhaného za vraždu manželky Ľubice, vzali do väzby

BANSKÁ BYSTRICA 30. augusta (WebNoviny.sk) – Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Banskej Bystrici dnes vyhovel návrhu prokurátora a vzal do väzby 50-ročného Igora T. z Novej Bane. Muž je stíhaný za obzvlášť závažný zločin vraždy manželky Ľubice.

Vražedný útok spáchal obvinený sobotu 26. augusta v Novej Bani po tom, ako manželka už sedela v policajnom aute a išla podať na neho trestné oznámenie. Nožom jej spôsobil zranenia, ktorým neskôr podľahla v nemocnici.

Motívom údajne žiarlivosť

Motívom útoku pod vplyvom alkoholu bola údajne žiarlivosť. Rozhodnutie súdu je právoplatné, prokurátor ani obvinený nepodali voči nemu sťažnosť.

Vražednému útoku predchádzalo oznámenie, že 41-ročnú Ľubicu ohrozuje jej manžel v spoločnej domácnosti. Polícia vyslala na miesto hliadku z obvodného oddelenia v Novej Bani. Manželia bývali na prvom poschodí domu, ktorý je bývalým kultúrnym domom a v čase príchodu hliadky bol uzamknutý.

Po príchode hliadky vyšla z budovy Ľubica T. a povedala policajtom, že svojho manžela sa bojí, nechce s ním zostať v spoločnom byte a chce odísť preč. Zranená nebola, manžel ju podľa jej slov nenapadol a nepotrebovala ani lekársku pomoc.

Podľa vyjadrení polície po krátkej chvíli vyšiel pred dom aj manžel poškodenej Igor, ktorý sa správal nekonfliktne, nebol agresívny, s hliadkou komunikoval, ženu neohrozoval, ani na ňu verbálne neútočil a nemal v ruke žiadny predmet.

Mal v sebe viac ako promile alkoholu

Pretože žena chcela s hliadkou odísť, rozhodli sa policajti, že pôjdu na obvodné oddelenie v Novej Bani a spíšu oznámenie. V tom čase si páchateľ kľakol na zem, plakal a prosil manželku, aby od neho neodchádzala, že všetko bude dobré, aby sa vrátila domov.

Poškodená napriek jeho prosbám nasadla do služobného vozidla spolu s členmi hliadky. Vtedy páchateľ z tmy priskočil k autu, otvoril zadné dvere a kuchynským nožom s dvanásť centimetrovou čepeľou zaútočil na manželku.

Hliadka okamžite zasiahla, páchateľa oddelila od poškodenej a nôž ako dôkazový predmet zaistila. Jeden z hliadky kontaktoval rýchlu zdravotnícku pomoc a do jej príchodu napadnutej poskytoval prvú pomoc. Ženu previezli do zdravotníckeho zariadenia v Novej Bani, kde neskôr následkom zranení podľahla. Po zadržaní sa zistilo, že Igor T. mal v sebe viac ako promile alkoholu.

Dôvody vzatia do väzby

Súd vyhovel návrhu prokurátora na vzatie Igora T. do väzby z dôvodov, že by mohol utiecť a vyhýbať sa trestnému stíhaniu. Tiež by mohol pokračovať v konaní napríklad vo vzťahu k ďalším rodinným príslušníkom. Hrozí mu trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov.

Motívom konania páchateľa bola podľa polície žiarlivosť, pretože žena chcela od manžela odísť a vzťah ukončiť. Páchateľ manželku podozrieval z možnej nevery. Ide o druhé manželstvo páchateľa, pričom prvé ukončil rozvodom rovnako pre podozrievanie partnerky z nevery.