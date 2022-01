Ikea Slovensko dosiahla vlani obrat 113 miliónov eur, bol takmer totožný s minuloročným

IKEA Slovensko dosiahla vlani obrat 113 miliónov eur. V porovnaní s rokom predtým bol takmer totožný. Ikea o tom informuje prostredníctvom tlačovej správy.

Obrovská výzva

„Pretrvávajúca pandémia predstavuje obrovskú výzvu pri plnení objednávok, no prijali sme ju ako príležitosť na zlepšenie riešení v oblasti elektronického obchodu. Výsledkom je viac ako 30-percentný podiel nákupu online na celkových tržbách. Celkovo bol náš posledný finančný rok porovnateľný s tým predchádzajúcim,“ uviedol obchodný riaditeľ a riaditeľ pre oblasť trvalej udržateľnosti v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku David McCabe.

Spoločnosť investovala 146-tisíc eur do rozvoja podnikania a otvorila aj nové výdajné miesta. Tie sú teraz pre zákazníkov dostupné okrem Košíc aj v Žiline či v Banskej Bystrici.

Vytvorené pracovné miesta

Oproti finančnému roku 2020 narástol aj počet zamestnancov, a to o viac ako 17 percent. Pracovné miesta boli vytvorené pre pozície v oblasti online nákupov, ktoré tvorili podiel z predaja 30,7 percenta. Ikea spustila novú aplikáciu a pripravuje pilotný projekt Scan & Pay.

Služba umožní naskenovať a zaplatiť za výrobky priamo v aplikácii bez nutnosti manipulovať s tovarom priamo v predajni. Pre slovenských zákazníkov bude dostupná od roku 2023. Rovnako vzniklo nové oddelenie Circilar Hub, ktorý dostane online rozmer. Zákazníci si tak budú môcť prezrieť nábytok z druhej ruky online.

Do budúcnosti sa Ikea celosvetovo zaviazala k vyraďovaniu plastov, ktoré bude postupne prebiehať od roku 2025 do 2028. Rovnako chce do roku 2025 ponúkať 50 percent hlavných jedál na rastlinnej báze s tým, že 80 percent jedál nebude obsahovať červené mäso. Spoločnosť pokračuje aj v recyklácii vianočných stromčekov, z ktorých chce vyrábať nábytok.