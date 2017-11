IKEA vydala novú správu o hraní – IKEA Play report

BRATISLAVA 3. novembra 2017 (WBN/PR) – IKEA Play Report – nová Správa IKEA o hraní poukázala na to, že podľa mnohých ľudí z celého sveta sa v súčasnosti podceňuje význam hry v našich životoch a kladie dôraz na „dôležitejšie‟ veci. Stimulácia prostredníctvom hry je pritom nevyhnutnou súčasťou vývoja detského mozgu a emočnej stability.

Poznatky Správy IKEA o hraní 2017

IKEA sa už roky zaujíma o to, akú úlohu v našom živote zohráva hra. V roku 2009 sme položili rôzne otázky o vývine detí a hraní 10 000 rodičom a deťom v 25 krajinách. V prieskume sme pokračovali v roku 2014 a kládli rovnaké otázky ďalším 30 000 rodičom a deťom, no tentoraz sme do prieskumu zahrnuli aj tínedžerov a ich pohľad na život v domácnosti.

V roku 2017 sme svet hier skúmali ďalej a zisťovali, nakoľko je hranie pre deti i dospelých dôležité. Cieľom Správy IKEA o hraní 2017 bolo zistiť, akú úlohu zohráva hra pre lepší každodenný život detí i dospelých, prípadne akú by mohla zohrávať. Skúmali sme tiež dôležitosť hrania v rôznom kontexte (napr. v domácnosti, mimo nej alebo v práci) a s rôznymi ľuďmi (napr. s rodinou, priateľmi či kolegami).

Prieskumu sa zúčastnilo 300 obyvateľov Číny, Nemecka a USA. Doplnený bol návštevami domácností, 7-mesačným prieskumom v rámci online komunity a workshopmi s vývojármi výrobkov IKEA aj so spotrebiteľmi. Cieľom bolo zistiť postoje a správanie ľudí v súvislosti s hraním.

Počas štúdie vytvorili jej účastníci definíciu hrania: „Hranie a hravosť je bezstarostná aktivita, ktorá človeku prináša uspokojenie a vyvoláva v ňom spontánnosť.‟

Štúdia v rozmanitej skupine ľudí vo veku od 2 do 90 rokov pomohla identifikovať päť univerzálnych faktorov, ktoré nás motivujú k hrám – spojiť sa, vyjadriť sa, preskúmať, oddýchnuť si alebo uniknúť, a rovnako poukázala aj na ich neodmysliteľné mentálne a emocionálne výhody. Odhalila tiež faktory, ktoré nám bránia v hraní, ako je napríklad názor, že hry sú skôr len pre deti a nie pre radosť všetkých, či presvedčenie, že hravosť je spoločensky nevhodná.

Postoje a príbehy jednotlivých ľudí poukázali aj na objavujúce sa trendy v súvislosti s hraním: