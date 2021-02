Ilegálna láska k filmom odteraz legálne online

Úspešná česko-slovenská dokumentárna komédia Králi videa, ktorej cestu po kinách prerušil núdzový stav, sa konečne vracia, a to vďaka exkluzívnym projekciám vo virtuálnej kinosále Edisonline. V druhej polovici februára počas ôsmich večerov čaká divákov príbeh o tom, ako v nedávnej minulosti niekoľko odvážlivcov riskovalo, aby dovážalo, amatérsky dabovalo a distribuovalo medzi ľudí nahrávky zahraničných filmov na VHS páskach.

Dokument obľúbený medzi divákmi aj kritikmi ako pomyselný DeLorean vezme divákov späť do časov, keď našim televízorom vládli rýchlodabingy, filmy sa nakupovali na čiernych burzách a usporadúvali sa hromadné domáce videoprojekcie. Tvorcovia dohľadali mnohých dabingových hercov, pirátov a distribútorov, ktorí rozprávajú svoje zážitky z dôb nelegálneho prevážania a dabovania videokaziet zo zahraničia a ich následnej distribúcie na Slovensku i v Čechách. Film je doplnený o zábavné historky a ukážky legendárnych amatérskych prekladov. Dokument ponúka množstvo vtipných, ale i vážnejších historiek, pri ktorých si divák, ktorý túto dobu zažil, nostalgicky zaspomína, a tým mladším zas zábavnou formou priblíži časy, keď iná možnosť, ako pozerať zahraničné filmy, nebola.

Úspešnosť dokumentu potvrdzujú nielen pozitívne recenzie, ale aj nominácie na dve prestížne ceny – Ceny českej filmovej kritiky a Trilobit, či získaná cena divákov na slovenskom festivale Cinematik. „Cena divákov nás veľmi teší! Dokument natočili filmoví nadšenci pre filmových nadšencov a takéto ocenenie je teda obrovským zadosťučinením,“ reaguje na cenu slovenský producent Igor Kovács.

Foto: Continental film

Králi videa sa počas najbližších dvoch týždňov budú od štvrtka do nedele objavovať v rovnakom čase vo virtuálnej kinosále videotéky Edisonline. „Pretože sme od divákov a fanúšikov dostávali množstvo podnetov, že si film nestihli pozrieť v kine, rozhodli sme sa ho počas ôsmich večerov premietnuť v našej virtuálnej kinosále. Simulujeme tým návštevu kina, ale z pohodlia domova. Od 18. do 22. a od 25. do 28. februára nás vždy o ôsmej večer čaká online projekcia Kráľov videa. Film sa nebude dať zastaviť ani pretočiť a bude dostupný len v daný čas.“ opisuje princíp virtuálnej kinosály kreatívny riaditeľ Film Europe Dominik Hronec, kreatívny riaditeľ spoločnosti Film Europe, ktorá pripravila projekcie spolu s distribučnou spoločnosťou Continental Film.

Vstupenka do virtuálnej kinosály stojí približne rovnako ako návšteva kina, teda 6 EUR. Divák však získava ku každej zakúpenej vstupenke 14-dňový prístup do Edisonline zdarma. V prvej česko-slovenskej videotéke diváci momentálne nájdu viac než 300 špičkových festivalových filmov a 2 TV kanály.

