Impresionisti aj Leonardo da Vinci na plátne Nostalgie

BRATISLAVA 2. októbra 2017 (WBN/PR) – Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila v októbri pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká oveľa väčšie pohodlie i zaujímavý októbrový program, v ktorom nebude chýbať dve mimoriadne predstavenia, ktoré umožnia divákom prežiť výstavu v kine, pravidelné cykly Európske oko, Best of Fest či Legendy filmu, ale ani tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Októbrová ponuka Nostalgie zahŕňa aj exkluzívnu projekciu snímky IMPRESIONISTI, ktorá odhalí nevšedný príbeh umenia najväčších revolucionárov, ktorí nám otvorili nový pohľad na svet okolo nás. Monet, Renoir, Cézanne, Degas, Pissarro – kto boli naozaj, prečo a ako presne maľovali? Ak chcete poznať odpovede, jedinečný film vám sprostredkuje prístup k veľkej výstave, ktorá prebiehala v Paríži, Londýne a Philadelphii a bola asi najkomplexnejším prieskumom impresionistov v histórii. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na nový dokumentárny film LEONARDO DA VINCI: GÉNIUS V MILÁNE, približujúci unikátnu výstavu „Leonardo 1452-1519“, ktorá sa v roku 2015 konala v Miláne a bolo na nej možné vidieť najznámejšie diela renesančného majstra, nielen jeho obrazy, ale i rukopisy, prírodopisné nákresy, utopické projekty, anatomické kresby a mýtické výjavy.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V októbri sa môžu tešiť na španielsku komédiu s Penélope Cruz ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ v réžii Fernanda Truebu, filmový prepis mrazivého thrilleru Jo Nesba SNEHULIAK v réžii Tomasa Alfredsona s Michaelom Fassbenderom v úlohe Harryho Hola, či francúzsku komédiu ALIBI NA MIERU, ktorá sa doma stala jedným z najnavštevovanejších filmov roka. V ponuke nebude chýbať ani nový dokumentárny film Pavla Barabáša VÁBENIE VÝŠOK, približujúci históriu slovenského himalájskeho horolezectva, ktoré zaznamenalo koncom 20. storočia svetové výkony, ale i pády.

Výber toho najlepšieho z najprestížnejších medzinárodných filmových festivalov na svete ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého sa diváci môžu tešiť na neobvyklú maďarskú love story o dvoch osamelých ľuďoch O TELE A DUŠI, za ktorú režisérka Ildikó Enyedi získala víťazného Zlatého medveďa na MFF Berlín 2017, i švédsku komediálnu drámu o kurátorovi múzea ŠTVOREC, za ktorú jej tvorca Ruben Östlund získal prestížnu Zlatú palmu na MFF Cannes 2017. Filmových kritikov i divákov v Cannes očaril aj hypnotický krimithriller GOOD TIME s Robertom Pattinsonom v úlohe bankového lupiča na úteku, zatiaľ čo veľmi kontroverzného prijatia na MFF Benátky 2017 sa dostalo novému mrazivému psychothrilleru Darrena Aronofskeho MATKA! s Jennifer Lawrence a Javierom Bardemom v úlohe manželského páru, ktorého pokojný vzťah naruší príchod podivných hostí.

Na svoje si prídu i priaznivci klasiky, ktorým Nostalgia v rámci cyklu Legendy filmu ponúkne dve kultové snímky: režisérsku verziu najúspešnejšieho nemeckého povojnového filmu PLECHOVÝ BUBIENOK, ktorý vznikol podľa románu Güntera Grassa v réžii Volkera Schlöndorffa, a sureálnu čiernu komédiu Terryho Gilliama BRAZIL, ktorá je mrazivo-grotesknou víziou totalitného sveta budúcnosti, inšpirovanou Orwellovým románom „1984“. V programe nebude chýbať ani posledný historický opus legendárneho Andrzeja Wajdu ODRAZY, v ktorom režisér na osude avantgardného maliara Wladyslawa Strzeminskeho virtuózne spracováva stret jedinca s hrôzou totality, či pokračovanie kultového sci-fi thrilleru BLADE RUNNER 2049, ktoré vzniklo v réžii Denisa Villeneuvea a zámorská filmová kritika ho už označila za majstrovské dielo.

Z októbrovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu nové animované dobrodružstvo s obľúbenými Lego postavičkami LEGO NINJAGO, rozprávkový filmový muzikál o hľadaní stratenej hudby SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA, animovaný dobrodružný príbeh ESÁ Z PRALESA či rozprávka o šestici obľúbených farebných koníkov MY LITTLE PONY VO FILME. A nebude chýbať ani animovaný rozprávkový príbeh na motívy slávnej knihy Antoine de Saint-Exupéryho MALÝ PRINC, ktorý Nostalgia uvedie v rámci European Art Cinema Day.

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

04.10. ST 19:30 ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ Fernando Trueba, Špan., 2016

06.10. PI 18:00 ESÁ Z PRALESA David Alaux, Fr., 2017

06.10. PI 19:45 TO Andres Muschietti, USA, 2017

07.10. SO 18:00 IMPRESIONISTI Phil Grabsky, Brit., 2015

07.10. SO 19:45 BLADE RUNNER 2049 Denis Villeneuve, USA/Brit./Kan., 2017

11.10. ST 19:30 O TELE A DUŠI Ildikó Enyedi, Maď., 2017

12.10. ŠT 19:30 SNEHULIAK Tomas Alfredson, Brit./Švéd./USA, 2017

13.10. PI 18:00 SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA Diana Novotná, SR, 2017

13.10. PI 19:30 BLADE RUNNER 2049 3D Denis Villeneuve, USA/Brit./Kan., 2017

14.10. SO 18:00 ALIBI NA MIERU Philippe Lacheau, Fr., 2017

14.10. SO 19:45 SNEHULIAK Tomas Alfredson, Brit./Švéd./USA, 2017

15.10. NE 15:00 MALÝ PRINC Mark Osborne, Fr., 2015

18.10. ST 19:30 BRAZIL Terry Gilliam, Brit., 1985

19.10. ŠT 19:30 ŠTVOREC Ruben Östlund, Švéd./Dán./Nem./Fr., 2017

20.10. PI 18:00 LEGO NINJAGO Charlie Bean, USA/Dán., 2017

20.10. PI 20:00 GOOD TIME Benny Safdie, Joshua Safdie, USA, 2017

21.10. SO 17:45 VÁBENIE VÝŠOK Pavol Barabáš, SR, 2017

21.10. SO 19:45 BLADE RUNNER 2049 Denis Villeneuve, USA/Brit./Kan., 2017

25.10. ST 19:30 ODRAZY Andrzej Wajda, Poľ., 2016

26.10. ŠT 19:15 PLECHOVÝ BUBIENOK Volker Schlöndorff, Nem./Fr./Poľ., 1979/2010

27.10. PI 18:00 MY LITTLE PONY VO FILME Jayson Thiessen, USA/Kan., 2017

27.10. PI 20:00 MATKA! Darren Aronofsky, USA, 2017

28.10. SO 18:00 LEONARDO DA VINCI: GÉNIUS V MILÁNE Luca Lucini, Nico Malaspina, Tal., 2016

28.10. SO 19:45 SNEHULIAK Tomas Alfredson, Brit./Švéd./USA, 2017

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk