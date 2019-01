Imunoalergológ varuje: „Pre zdravie je dôležitá správna forma vitamínu C.“

BRATISLAVA 18. januára 2019 (Webnoviny.sk) – Najmä v sychravom počasí sme náchylnejší na infekčné ochorenia a náš organizmus priam volá o pomoc nečakanými príznakmi. Ako ho vypočuť a podporiť naše zdravie? Podľa MUDr. Hruškoviča na to nestačí len bežný vitamín C.

Mnohí z nás si uvedomujú, že vitamín C je nenahraditeľná látka, ktorá pozitívne vplýva na imunitný a nervový systém. Zároveň je aj významným antioxidantom, vychytávačom voľných kyslíkových radikálov, ktoré poškodzujú bunky a podieľajú sa na vzniku chronického zápalu, ktorého následkom sú mnohé ochorenia.

Nestačí však podporiť imunitu bežným Céčkom. „Aby imunitný systém reagoval primerane a bola zabezpečená jeho správna funkcia, je potrebné v organizme udržiavať optimálnu hladinu viacerých látok. Jeho funkciu významne ovplyvňujú aj vitamíny C a D. Pri ich dopĺňaní je dôležitá informácia o schopnosti ich vstrebania zo zažívacieho systému do krvi,“ upozorňuje MUDr. Boris Hruškovič z imunoalergologickej ambulancie v Bratislave, ktorý bežne lieči rôzne problémy pacientov s oslabenou imunitou, trpiacimi na opakované infekčné ochorenia, ale tiež pacientov s nadmernou reakciou imunitného systému prejavujúcou sa pri alergických ochoreniach.

Nová technológia, ktorú využívajú onkologickí pacienti

Ako zabezpečiť optimálne vstrebávanie účinných látok do krvi? Riešenie prináša nová lipozomálna technológia, ktorú najskôr využívali pri príprave onkologických liekov. Nedávno sa táto technológia začala používať aj pri spracovaní vitamínu C.

Keďže podľa odborníka bežný vitamín C rozpustný vo vode má obmedzenú schopnosť prenikať cez črevnú stenu do krvi, potrebuje na to aktívne prenášače (sodíkové ióny), ktorých je v čreve limitované množstvo. Preto pri užití jednorazovej dávky vitamínu C sa ho do krvi vstrebe maximálne 200 mg a zvyšok sa z tela vylúči bez využitia. Častokrát ho však telo potrebuje viac, aby sa doplnil jeho nedostatok v jednotlivých tkanivách.

„Problém rieši nová forma vitamínu C. Spočíva v obalení každej molekuly vitamínu C vrstvou prírodných fosfolipidov, teda látok, z ktorých sú tvorené aj naše bunečné membrány. Tento tukový charakter lipozomálneho obalu na vitamíne C napr. v prípravku Lipo-C-Askor, mu umožňuje priamy prestup cez črevnú stenu do lymfatického systému a do krvi. Vďaka tomu dokáže lipozomálny vitamín C zaistiť oproti jeho bežným formám, niekoľkonásobne vyššiu hladinu vitamínu C v krvi a dostupnosť pre bunky v priebehu 12 hodín po podaní. Poskytuje mu tiež ochranu pred jeho rýchlym rozkladom v pečeni a šetrnosť k zažívaciemu traktu,“ hovorí MUDr. Hruškovič.

Smrteľný skorbut hrozí aj dnes

O významnom vplyve vitamínu C na náš organizmus svedčí tiež fakt, že v minulosti na skorbut – nízku hladinu tejto drahocennej látky, zomrelo veľa námorníkov, ktorým pri dlhých plavbách na lodi chýbala strava s obsahom potrebného Céčka. Ak sa nazdávate, že nebezpečný nedostatok vitamínu C vám dnes nehrozí, ste na omyle. „Počas svojej praxe som zistil, že približne 25 % pacientov má jeho hladinu zníženú, pričom niektorí z nich mali jeho hladinu takmer na hranici skorbutu, tzn. veľmi nízku.“

Nečakané príznaky nedostatku vitamínu C

Prejavy vysokého deficitu vitamínu C sú rôznorodé, a preto málokto myslí na to, že to môže mať jedného spoločného menovateľa. „V mojej ambulantnej praxi na liečbu lipozomálnym vitamínom C dobre reagujú pacienti s rôznorodými problémami, napríklad s opakovanými infekčnými ochoreniami, histamínovou intoleranciou, ktorej výskyt sa v posledných rokoch veľmi zvýšil. Ďalej sú to pacienti s atopickou dermatitídou, chronickou alergickou nádchou, astmou a podobne,“ upozorňuje odborník na nečakané príznaky deficitu Céčka.

Podľa MUDr. Hruškoviča je to preto, že s nedostatkom vitamínu C súvisí vysoká hladina histamínu v organizme. Práve histamín je zodpovedný za mnohé alergické prejavy (opuch slizníc, svrbenie atď.), aj za anafylaktickú šokovú reakciu. Keďže Céčko k správnej funkcii imunitného systému výrazne prispieva, je vhodné ho užívať nielen pri zníženej funkcii obranyschopnosti organizmu napr. pri infekčných ochoreniach, ale tiež pri alergických ochoreniach.

Skutočné príbehy, kedy lipozomálne Céčko pomáha liečiť

MUDr. Boris Hruškovič sa vo svojej imunoalergologickej ambulancii v Bratislave stretol s nejedným prípadom, kedy lipozomálny vitamín C pomáha liečiť:

„Šesťdesiatdvaročná pacientka prišla pre 4 roky trvajúci chronický kašeľ a často sa opakujúce zápaly priedušiek. Imunologické vyšetrenie preukázalo mierne zníženú funkciu imunity, na čo bola liečená imunopreparátom. Neskôr u nej pľúcny lekár diagnostikoval vážnejšie autoimunitné ochorenie pľúc, na ktoré mala naordinovanú liečbu glukokortikoidmi. Trpela tiež na astmu, cukrovku, zvýšený krvný tlak, zvýšenú hladinu tuku v krvi a úzkostný syndróm. Zároveň sa sťažovala na veľkú únavu, slabosť, nevládala nič robiť, točila sa jej hlava. Na pokožke sa jej objavovali hnedé škvrny, v ústach mala pocit suchosti, časté zápaly ďasien a rana po vytrhnutí zuba sa jej dlho hojila. Boleli ju tiež kĺby a sťažovala sa aj na problémy s pamäťou. Boli to prejavy, ktoré sa vyskytujú aj pri prvých štádiách skorbutu. Vyšetrenie hladiny vitamínu C v krvi preukázalo, že ju mala na úrovni skorbutu. Na začiatku jej boli aplikované vysoké dávky infúzneho vitamínu C a medzi infúziami užívala aj LIPO-C-ASKOR lipozomálny vitamín C. Jej stav sa postupne zlepšoval.“

Lekár na záver upozorňuje, že ak vás trápia napríklad dlhotrvajúce zápalové ochorenia, môže to mať súvis s nedostatkom vitamínu C. Ten môže byť niekedy až na skorbutických hladinách. Keďže telo si vitamín C nevie vytvoriť samo, musíme ho čím skôr rýchlo doplniť. Najvhodnejší je na to lipozomálny vitamín C s niekoľkonásobne vyššou schopnosťou vstrebať sa do všetkých systémov oproti iným bežným vitamínom C.

Natívny článok