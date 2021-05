Info_Brunch: Heger označil skončenie núdzového stavu za víťazstvo nás všetkých (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Heger označil skončenie núdzového stavu za víťazstvo nás všetkých

Na Slovensku sa od soboty 15. mája skončil núdzový stav. Po piatkovom rokovaní vlády to povedal premiér Eduard Heger. Ľudí vyzval, aby naďalej dodržiavali protipandemické opatrenia, rešpektovali vyhlášky hlavného hygienika a dali sa očkovať.

Podľa predsedníčky poslaneckého klubu Sloboda a solidarita Anny Zemanovej Slovensko potrebovalo núdzový stav, keďže niektoré opatrenia boli nevyhnutné pre život a chod krajiny, a to predovšetkým v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb.

Podľa slov ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského sa lekári a celý zdravotnícky personál spoločne zaslúžili o zrušenie núdzového stavu. Podotkol, že ľudia by mali naďalej sledovať vyhlášky hlavného hygienika a rešpektovať COVID automat.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Správy z domova

OĽaNO i opozícia vyčítali Kolíkovej prenájom budovy ministerstva, NAKA nezistila porušenie zákona

Prenájom budovy ministerstva spravodlivosti, ktorý opozícia vyčítala ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej vyšetrovala v minulosti Národná kriminálna agentúra a prípad odmietla. Ako ďalej v článku uvádza Denník N, trestné oznámenie v tomto prípade podával bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Pavol Forisch. Ten bol zapletený aj do pokusu o kompromitáciu europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej a bol aj za trestným oznámením na organizátorov protestov Za slušné Slovensko.

Budúcnosť U.S. Steel Košice si podľa Matoviča vyžaduje obrovské investície do modernizácie

Dekarbonizácia výroby je podľa ministra financií Igora Matoviča jediný spôsob ako zabezpečiť budúcnosť závodu U.S. Steel v Košiciach. To znamená výmenu vysokých pecí na koks za elektrické pece, ako uviedol Matovič. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii po svojej návšteve v americkom Pittsburgu, kde rokoval o budúcnosti košického závodu s vedením spoločnosti U.S. Steel.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zahraničie

Británia sa obáva dominancie indického variantu

Britské ministerstvo zdravotníctva sa obáva, že indická mutácia koronavírusu sa stane vo Veľkej Británii čoskoro dominantnou. Minister zdravotníctva Matt Hancock v nedeľu potvrdil, že tento variant je ľahšie šíriteľný než dominujúci britský. „Je pravdepodobné, že sa z neho stane prevládajúci variant,“ dodal pre BBC.

Nedeľné nálety v Gaze zničili ďalšie budovy a zabili najmenej 26 ľudí

Izraelské nedeľné nálety zničili v Gaze 3 budovy a zabili najmenej 26 ľudí. Je to najkrvavejší útok od vypuknutia najnovšieho konfliktu medzi Izraelom a hnutím Hamas. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že medzi obeťami je 10 žien a 8 detí. Ďalších 50 ľudí je zranených.

Šport

Slovan Bratislava zvíťazil v Zlatých Moravciach

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 9. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2020/2021 na trávniku FC Zlaté Moravce Vráble 4:0 (2:0) a v predstihu spečatili obhajobu majstrovského titulu. V novodobej ére samostatnej SR sa už jedenástykrát stali majstrami krajiny.

Hokejový klub HC 05 Banská Bystrica kupujú bývalí hráči



Ešte v máji by malo prísť k zmene vlastníka extraligového hokejového klubu HC ’05 Banská Bystrica. Aktuálny majoritný vlastník Juraj Koval stojí na čele klubu od jeho vzniku v roku 2005, predáva ho teda po 16 rokoch.

Ako informuje klub na svojom webe, majiteľmi sa stanú bývalí hokejisti z Banskej Bystrice, ktorí práve v tomto klube hokejovo vyrástli. To má fanúšikov „baranov“ uistiť, že po predaji klubu mesto spod Urpína nepríde o najvyššiu domácu hokejovú súťaž.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tipy na články z Webnoviny.sk

COVID-19 môže spôsobiť u mužov trvalú poruchu erekcie



Je známe, že koronavírus poškodzuje krvné cievy. Tie, ktoré privádzajú krv do mužského pohlavného orgánu nie sú výnimkou. Vedci s pomocou elektrónových mikroskopov našli častice koronavírusu v tkanive v penise. Vzorky odobrali od dvoch mužov, ktorí prekonali COVID-19 a po infikovaní zostali impotentní.

Výsledky zverejnili vo World Journal of Men’s Health. „Zistili sme, že vírus postihuje krvné cievy, ktoré zásobujú penis a spôsobuje erektilnú dysfunkciu,“ povedal vedec Ranjith Ramasamy z Miller School of Medicine na University of Miami.

Vláda zvolila nešťastnú formu pomoci rodinám v núdzi



Premiér Eduard Heger tento týždeň oznámil, že rodiny v núdzi dostanú na každé dieťa jednorazový finančný príspevok 333 eur. Pomôcť má aspoň čiastočne zvládnuť ich zlú finančnú situáciu počas pandémie.

Konkrétne sa podľa hovorkyne ministerstva jedná približne o 20 000 rodín, ktoré sa nachádzajú v najväčších finančných ťažkostiach. „Až tri štvrtiny z nich tvoria rodiny, v ktorých je rodič na výchovu dieťaťa sám, ale aj tradičné rodiny s jedným či dvomi deťmi,“ dodáva.