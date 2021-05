Info_Brunch: Kollár sa dohodol s Kolíkovou na úprave kolúznej väzby (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Kollár sa dohodol s Kolíkovou na úprave kolúznej väzby

Predseda parlamentu Boris Kollár sa dohodol s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou na úprave kolúznej väzby. Návrh odobril na stredajšom rokovaní vlády aj kabinet. Novelu Trestného poriadku predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Kollárovi sa podľa jeho slov nepodarilo dosiahnuť všetko, ale ako povedal: „Rešpektujem pani ministerku, že tiež potrebovala udržať niektoré procesy v chode, aby neboli narušené.“ Podotkol, že tento spor je zažehnaný.

Správy z domova

Vláda odsúhlasila používanie vakcíny Sputnik V

Vláda v stredu odsúhlasila používanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dostal za úlohu umožniť očkovanie touto vakcínou v počte do 200-tisíc dávok, a to do 7. júna.

Zároveň má vydať záväzné usmernenie. To má zabezpečiť, že všetci občania, ktorým bola podaná vakcína Sputnik V, budú v prípade výskytu potenciálnych vedľajších účinkov okamžite lekárom manažovaní v súlade s odbornými odporúčaniami.

Holého novela mení stavebný zákon na developerský, KDH žiada jej stiahnutie

Novela stavebného zákona z dielne vicepremiéra Štefana Holého mení stavebný zákon na developerský. Dáva totiž veľké právomoci súkromným developerom, berie ich obciam a mestám a vylučuje z rozhodovania verejnosť. Myslí si to podpredseda KDH Igor Janckulík.

„Nie je to o tom, či stavebné úrady bezpodmienečne musia byť v mestách a obciach. Ak však samosprávy nemajú mať slovo v tom, čo sa bude stavať na ich území, stávajú sa iba štatistami súkromných záujmov. Presne tam sa nesmieme dostať,“ varuje Igor Janckulík.

Zahraničie

Podľa Lukašenka EÚ vedie voči Bielorusku hybridnú vojnu

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v stredu pred zákonodarcami obhajoval odklonenie nedeľňajšieho letu spoločnosti Ryanair smerujúceho z gréckych Atén do litovského Vilniusu. Tvrdil, že existovala hrozba explózie a označil za „absolútne klamstvo“, že bojová stíhačka, ktorú vyslal, prinútila lietadlo pristáť v Minsku.

Dopravca vo vyhlásení uviedol, že Bielorusko upozornilo posádku jeho letu na potenciálnu bezpečnostnú hrozbu na palube a dostalo pokyny na odklon na najbližšie letisko, Minsk. Stroj po pristátí prehľadali, no žiadnu bombu nenašli. Zadržali však 26-ročného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča spolu s jeho ruskou priateľkou.

Európska prokuratúra začne čoskoro fungovať, posvieti si na korupciu aj rôzne podvody

Európska komisia v stredu 26. mája oficiálne potvrdila, že od 1. júna tohto roka začne fungovať Európska prokuratúra. Pôjde vôbec o prvú nadnárodnú prokuratúru. Zodpovedať bude za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov poškodzujúcich rozpočet Európskej únie.

„Európski prokurátori budú od 1. júna pod spoľahlivým vedením Laury Kövesiovej zasahovať proti zločincom a starať sa o to, aby sa pre korupciu či podvody nestratilo ani jediné euro,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.

Šport

Rusko zdolalo Dánsko

Ruskí hokejisti sa po prehre so Slovákmi (1:3) v stredu na svetovom šampionáte v lotyšskej Rige vrátili na víťaznú vlnu, keď zdolali Dánov 3:0.

Najlepšími hráčmi duelu boli Markus Lauridsen a brankár Alexander Samonov, ktorý sa na konto pripísal 18 úspešných zákrokov.

Kanaďania konečne vyhrali zápas, porazili Nórov

Hokejisti Kanady získali v stredu na svetovom šampionáte v lotyšskej Rige v zápase proti Nórom svoje prvé body na turnaji po výhre 4:2.

Zámorský tím prekvapujúco v prvých 3 dueloch nezískal ani bod, keď postupne prehral s domácim Lotyšskom (0:2), v derby s USA (1:5) a aj Nemeckom (1:3).

Tipy na články z Webnoviny.sk

Webnoviny.sk prinášajú odpovede na najčastejšie otázky, ktoré ľudia adresujú Úradu verejného zdravotníctva SR

V súčasnosti je podľa COVID automatu väčšina okresov zaradená do ružovej a horšej farby. Vo verejnej doprave i budovách je povinné nosiť respirátor. Za rúško ho už môžeme vymeniť v zelených, žltých a oranžových okresoch.

V oranžových a žltých okresoch je možné piť a jesť aj v interiéri. V oranžovom okrese môžu pri stole sedieť maximálne 4 osoby alebo viac osôb z jednej domácnosti. V žltom okrese je povolených najviac 6 osôb pri jednom stole alebo viac členov jednej domácnosti.

Vedci posudzujú dopady pandémie COVID-19 na život na Slovensku. Sme spoločnosťou katastrof, tvrdí sociológ

Pre bežného človeka je stále dôležitejšie vedieť, ako zvládol a zvládne pandémiu on sám, nezáleží mu až tak na všeobecných rozhodnutiach riadiacich zložiek a iných rodinách. Z tohto hľadiska sme každý jeden poznačený, ako uvádza Michal Vašečka.

Sociológ poznamenal, že ľudia stratili dôveru v štát ako taký, ale aj v lekárov či expertov, na ktorých odborný názor a správne riešenia sa všetci spoliehali. To vie byť pre jednotlivca zo sociologického hľadiska podľa neho zničujúce.