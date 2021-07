Info_Brunch: Nezaočkovaní budú mať testy zadarmo. Poslanci schválili aj výhody pre zaočkovaných (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Nezaočkovaní budú mať testy zadarmo. Poslanci schválili aj výhody pre zaočkovaných

Parlament schválil novelu zákona zvýhodňujúcu očkovaných. Poslanci v nedeľu v skrátenom legislatívnom konaní odsúhlasili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novela zákona umožní využitie tzv. digitálnych očkovacích preukazov (GreenPassov). Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR dá možnosť zohľadniť GreenPassy, resp. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho testovania pri tvorbe protipandemických opatrení. Za novelu zákona hlasovalo 77 poslancov, proti bolo 55 zákonodarcov, žiadny poslanec sa hlasovania nezdržal.

Správy z domova

SaS stojí za Hegerom i Mikulcom, odmieta podporovať smerácku frašku

Vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS) uviedla, že vláda Eduarda Hegera aj minister vnútra SR Roman Mikulec (obaja OĽaNO) majú jej podporu. Uviedla to vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že nebude podporovať „smerácku frašku“. V nedeľu sa mala totiž uskutočniť mimoriadna schôdza, na ktorej mal čeliť minister vnútra odvolávaniu. Parlament nebol dvakrát uznášaniaschopný, a tak podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽaNO) určil ako ďalší rokovací deň pondelok 26. júla. Schôdzu inicioval opozičný Smer – sociálna demokracia (Smer-SD).

Zásah v Pezinku by sa podľa Kovaříka nemusel preverovať, ak by šéfka tímu inšpekcie postupovala podľa platných predpisov

Ak by vyšetrovateľka špeciálneho tímu Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) postupovala podľa interných predpisov, nemusela sa preskúmavať zákonnosť zásahu. Uviedol to vo svojom stanovisku šéf policajtov Peter Kovařík, ktoré poskytol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Kovařík dodal, že bolo potrebné preveriť nasadenie zásahovej jednotky v teréne, keďže o vykonávaní zadržiavacích úkonov nebol informovaný nikto z jej nadriadených.

Zahraničie

V Nemecku hrozia neočkovaným ľuďom obmedzenia, varuje šéf Merkelovej úradu

Obmedzenia pre nezaočkovaných ľudí v Nemecku budú môžno nevyhnutné, ak prípady nákazy koronavírusom v nadchádzajúcich mesiacoch dosiahnu nové výšky. Varoval pred tým riaditeľ úradu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej Helge Braun, ktorý v rozhovore pre noviny Bild am Sonntag tiež uviedol, že ďalší lockdown v krajine však neočakáva.

Afrika sa stala regiónom najviac zasiahnutým terorizmom, tvrdia odborníci OSN

Regiónom najviac zasiahnutým terorizmom sa v prvej polovici tohto roka stala Afrika. V novej správe to uvádzajú odborníci Organizácie Spojených národov (OSN), ktorí poukazujú na to, že extrémistické skupiny Islamský štát (IS) a al-Káida a ich pridružené subjekty rozširovali svoj vplyv v oblasti, získali viac podporovateľov a území a pripísali si mnoho obetí.

Šport

Súrodencom Abeovcom sa na olympiáde v Tokiu podaril nevídaný kúsok

Príbeh ako z rozprávky priniesli nedeľňajšie súťaže v džude na olympijských hrách v japonskom Tokiu. Najprv medzi ženami v kategórii do 52 kilogramov vo finále triumfovala 21-ročná Uta Abeová, ktorá zdolala Francúzku Amandine Buchardovú. Abeová už o niekoľko minút neskôr sledovala mužské finále do 52 kilogramov, v ktorom jej o 2 roky starší brat Hifumi vyzval Važu Margvelašviliho z Gruzínska. A na jej radosť do rodinnej zbierky pribudlo ďalšie olympijské zlato.

Letná olympiáda v Tokiu 2020/2021 (online): Jány strieľal vo finále a Barteková v kvalifikácii, Beňuš a Mintálová sú v semifinále

Do záverečných bojov o cenné kovy sa dostal v športovej streľbe Patrik Jány, ktorý vo vzduchovej puške napokon obsadil 7. priečku. Zo 47-člennej kvalifikácie postúpil medzi najlepšiu osmičku zo 4. pozície. Vo vodnom slalome v nedeľu absolvovali kvalifikáciu kanoista Matej Beňuš a kajakárka Eliška Mintálová, obaja bez väčších problémov postúpili do semifinále. Beňuš sa stal víťazom kvalifikácie a o medaily bude bojovať v pondelok, Mintálová ide ďalej z 8. pozície a ju čaká semifinále a prípadné finále v utorok. Slovenskej reprezentantke v športovej streľbe Danke Bartekovej patrí 9. priečka po prvej časti dvojdňovej kvalifikácie skeetu žien na olympijských hrách v Tokiu.

Tipy na články z Webnoviny.sk

Týždeň očami Pavla Urbana: Kollár ukazuje vlastné chápanie politiky

Uplynulý týždeň bol v znamení Borisa Kollára. Najprv ho bolo počuť pri schvaľovaní zákona, ktorým sa zvýhodňujú očkovaní, a potom aj pri návrhu o odvolaní ministra vnútra Romana Mikulca. Svoj súhlas, respektíve nesúhlas, podmieňuje ústupkami koalície. Jednoducho povedané, vydiera.

Smatana: Kampaň niektorých presvedčí k vakcinácii, ale masívnejšie sa budú očkovať, až keď začnú znova umierať ľudia

Tretia vlna koronavírusu u nás podľa analytika Martina Smatanu prepukne najneskôr v septembri. Pri delta variante však hrozí trojnásobok úmrtí ako pri druhej vlne. V rozhovore pre portál vZdravotníctve.sk sa okrem toho bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky (dnes Inštitút zdravotných analýz) pri ministerstve zdravotníctva vyjadril aj k aktuálnemu tempu očkovania, britskej ceste boja s pandémiou premorením obyvateľstva či k povinnému očkovaniu.