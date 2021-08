Info_Brunch: Peter Pčolinský na Facebook-u: „Dobre si prečítajte tento odsek, ktorý podľa môjho názoru umožňuje vylúčiť z volieb všetkých, ktorí nie sú zaočkovaní…“(denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Peter Pčolinský na Facebook-u: „Dobre si prečítajte tento odsek, ktorý podľa môjho názoru umožňuje vylúčiť z volieb všetkých, ktorí nie sú zaočkovaní…“

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne ministerstva vnútra podľa názoru koaličného poslanca Petra Pčolinského (Sme rodina) umožňuje vylúčiť z volieb všetkých, ktorí nie sú zaočkovaní. Pčolinský to napísal na sociálnej sieti. Poukázal pritom na paragraf, podľa ktorého sú: „Orgány verejného zdravotníctva na účely vyznačenia prekážky práva voliť povinné oznámiť príslušnej obci údaje o voličovi, ktorému bolo ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia“.

Správy z domova

Obhajoba exriaditeľa SIS Pčolinského podala tresné stíhanie na kajúcnikov

Obhajoba trestne stíhaného exriaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského podala trestné oznámenie na kajúcnikov Borisa Beňu a Mariana Kučerku. Informovala o tom televízia Joj na svojom spravodajskom webe Noviny.sk. Podľa obhajcu Ondreja Urbana, ktorý zastupuje väzobne stíhaného bývalého riaditeľa SIS, spolupracujúci obvinení, ktorí svedčia proti Vladimírovi Pčolinskému, klamú, nehovoria pravdu, a preto na oboch podali trestné oznámenie.

Kúpalisko Podhájska bude môcť uvoľňovať opatrenia. Pre Budaja je však dôležitá otázka vypúšťania vody

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa s prevádzkovateľom kúpaliska v Podhájskej (okres Nové Zámky) dohodli na postupnom uvoľnení opatrení. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OľaNO). Jeho rezort určil termálnemu kúpalisku podmienky, ktoré bude musieť splniť, aby mohlo úplne obnoviť využívanie vody z geotermálneho vrtu.

Zahraničie

Škótsko zruší takmer všetky kovidové reštrikcie. Víťazstvo nad vírusom to však neznamená

Takmer všetky zostávajúce reštrikcie zamerané proti šíreniu ochorenia COVID-19 v Škótsku zrušia od 9. augusta. Potvrdila to škótska prvá ministerka Nicola Sturgeonová. Sociálny odstup sa nebude musieť dodržiavať vo väčšine prostredí, čo znamená, že sa zvýši využívanie kapacity pubov a reštaurácií a povolený bude väčší počet ľudí na športových podujatiach či koncertoch.

V Kyjeve našli obeseného bieloruského aktivistu. Polícia prípad vyšetruje ako vraždu

Vitalija Šišova, šéfa Bieloruského domu na Ukrajine, našli obeseného v jednom z kyjevských metských parkov neďaleko jeho domu, informovala polícia vo vyhlásení. Polícia začala v jeho prípade vyšetrovanie vraždy a okrem iného sa zameria aj na to, že vraždu mohli zinscenovať ako samovraždu. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa nedávno zaviazal pokračovať v „čistiacej operácii“ proti občianskym aktivistom, ktorí sú podľa neho „banditi a zahraniční agenti“.

Šport

Poľská kajakárka mala na olympiáde v Tokiu na chvíľu bronz, organizátori však spravili chybu

Poľská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Marta Walczykiewiczová si v utorkovom finále disciplíny K1 na 200 m chvíľku myslela, že má bronz z olympijských hier v japonskom Tokiu. Na výsledkovej tabuli svietilo jej meno na 3. mieste, no napokon z toho nebol medailový darček k jej nedeľňajším 34. narodeninám. Organizátori zakrátko zbadali chybu, opravili výsledky a Walczykiewiczová skončila na nepopulárnej 4. pozícii.

Súhrn výsledkov Slovákov na Olympiáde za včerajšok

Súhrn účinkovania Slovákov počas jedenásteho súťažného dňa na olympijských hrách v japonskom Tokiu je v porovnaní s predchádzajúcimi dňami krátky, do hry zasiahli len dvaja slovenskí športovci. Ani jeden z nich si vo svojej disciplíne nevybojoval postup a účinkovanie Jána Volka aj Petra Gelleho pod piatimi kruhmi sa skončilo. Elitný slovenský šprintér Ján Volko sa tentokrát predstavil na 200 m, v druhom zo siedmich rozbehov časom 21,21 s finišoval na 5. priečke.

Tipy na články z Webnoviny.sk

COVID-19 je nebezpečný aj pre mladých, už tvoria najviac hospitalizovaných

Mladí ľudia patria podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) k tým, ktorí budú v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 z ekonomického hľadiska postihnutí najviac. Podľa prieskumu si to aj dobre uvedomujú. Najväčšiu skupinu novo hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 aktuálne tvoria v Spojených štátoch práve mladí ľudia a ľudia v produktívnom veku (konkrétne od 18 do 49 rokov). Informoval o tom portál Healthline.

Peniaze za zrušené zájazdy by ľudia mali dostať v septembri

Viacerí dovolenkári namiesto pôvodného zájazdu sa mohli s cestovnou kanceláriou dohodnúť na inom termíne, mieste či programe zájazdu. Dovolenku tak mohli absolvovať bez obáv z nákazy v menej rizikovej krajine. Táto možnosť je však časovo obmedzená do 31. augusta 2021. Ak by sa obe strany do tohto termínu nestihli dohodnúť, musí podľa Jany Vilímovej zo Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) dostať klient svoje peniaze späť.