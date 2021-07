Info_Brunch: Povinná karanténa pri vstupe na Slovensko: Plne zaočkovaní to budú mať ľahšie (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Povinná karanténa pri vstupe na Slovensko: Plne zaočkovaní to budú mať ľahšie

Pri vstupe na Slovensko sa od 9. júla povinnej päťdňovej karanténe vyhnú iba plne zaočkované osoby. Vyplýva to z návrhu aktualizácie cestovného semaforu, ktorý v stredu na návrh Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) schválila vláda. Za plne zaočkované osoby sa pritom budú považovať ľudia, ktorí sú aspoň 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny a ľudia, ktorí sú aspoň 21 dní po absolvovaní očkovania jednodávkovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19.

Správy z domova

Polícia zasahovala u bývalého funkcionára Daňového úradu v Nitre

V Nitre včera skoro ráno zasahovali vyšetrovatelia finančnej polície. Prípad má podľa zdroja televízie Joj súvisieť s vysoko postaveným bývalým funkcionárom Daňového úradu v Nitre. Malo by ísť o podvody s DPH.

Matovič prežil odvolávanie v parlamente

Expremiér a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) zostáva vo funkcii, za jeho odvolanie v parlamente hlasovalo 51 z prítomných 135 poslancov. Za odvolanie Matoviča hlasovali všetci prítomní členovia opozície. Spomedzi koalície sa všetci prítomní poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) hlasovania zdržali.

Zahraničie

Koronavírus bol v Česku druhé najvražednejšie ochorenie

COVID-19 bol podľa údajov českého štatistického úradu vlani druhou najčastejšou základnou príčinou úmrtí v Českej republike. Informuje o tom portál iDNES.cz. Ochoreniu podľahlo 10 539 ľudí, čo predstavuje viac ako 8 % všetkých úmrtí. Ďalším ľuďom COVID-19 výrazne zhoršil zdravotný stav a prispel k ich skoršiemu úmrtiu.

Víťazstvo Macrona: Umelé oplodnenie budú môcť vo Francúzsku podstúpiť aj lesbické páry

Dolná komora francúzskeho parlamentu v utorok prijala zákon, ktorý po prvý raz poskytuje slobodným ženám a lesbickým párom prístup k asistovanej reprodukcii. Národné zhromaždenie schválilo zákon o bioetike, ktorý predložila vláda prezidenta Emmanuela Macrona, v pomere hlasov 326 za a 115 proti.

Šport

Tour de France 2021 (5. etapa): V časovke bol najrýchlejší Pogačar, Sagan skončil na 106. mieste

Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) podľa predpokladov príliš neplytval so silami a výsledným časom 36:04 min sa zaradil až na začiatok druhej stovky výsledkového poradia. Na 106. mieste zaostal o 4:04 min za Pogačarom.

Zaočkovaní pôjdu na zápasy ŠK Slovan Bratislava zadarmo

Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava je pripravený pustiť na štadión na Tehelnom poli na každý zo svojich najbližších piatich zápasov – vrátane európskych líg – až desaťtisíc divákov, ktorí nebudú musieť platiť vstupné.

Tipy na články z Webnoviny.sk

Komentár Pavla Urbana: Zaočkovaní vpred, ostatní stop. Niektorí dovolenkári už začali nadávať

Presne 27 percent obyvateľov bude môcť vycestovať do zahraničia a bez obmedzení sa vrátiť späť. Ostatných 73 percent bude po prípadnom vrátení do krajiny musieť ísť do už známej karantény. A tu nastáva problém. Čo ak im zamestnávateľ neumožní dodatočných najmenej 7 dní voľna?

Ste zaočkovaný? Kedy vám môže túto otázku položiť zamestnávateľ

Webnoviny.sk zisťovali, kto sa má právo pýtať či ste očkovaný, kedy musí zamestnanec odpovedať a ako s touto informáciou môže nakladať zamestnávateľ. Podľa Silvie Stračárovej z advokátskej kancelárie Semančín & Partners existujú výnimky, v rámci ktorých by túto kľúčovú otázku položiť mohol.