Info_Brunch: Prezidentka Zuzana Čaputová sa vyjadrila k očakávanej 3. vlne pandémie: Jediný účinný spôsob je očkovanie (denný podcast)

Prezidentka Zuzana Čaputová k predpokladu príchodu 3. vlny pandémie: Jediný účinný spôsob je očkovanie

Hlava štátu uviedla, že na rozdiel od prvých dvoch vĺn pandémie možno povedať, že byť infikovaným v tretej vlne už nebude len otázkou náhody, ale z veľkej časti to bude otázkou voľby. Prezidentka sa vo svojom príhovore vyjadrila nasledovne: „Nebude to štát, ani spoločnosť, kto bude ľudí deliť na chránených a zraniteľných. Bude to vírus. Z pohľadu vírusu budú len zaočkovaní a nezaočkovaní.“

Progresívne Slovensko žiada Matovičovo odstúpenie. Mal by nahradiť škodu, ktorá vznikla nákupom Sputnika V

Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS) žiada ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), aby odstúpil z funkcie a nahradil Slovensku škodu, ktorá vznikla v súvislosti s nákupom vakcíny Sputnik V.

Vláda sa ospravedlnila za policajný zásah proti rómskej komunite v Moldave nad Bodvou

Vláda Slovenskej republiky sa ospravedlnila za spôsob zásahu polície v Moldave nad Bodvou v roku 2013. Kabinet v schválenom materiáli vyjadril ľútosť nad situáciou, v ktorej sa ocitli konkrétni stíhaní ľudia v súvislosti so zásahom ozbrojených zložiek štátu.

Maďarský zákon zameraný proti LGBT ľuďom odsúdili aj členské štáty Únie, Leyenová ho nazvala hanbou

Štrnásť členských štátov Európskej únie (EÚ) v utorok vyjadrilo nesúhlas s maďarským zákonom, ktorý zakazuje sprostredkovať informácie zobrazujúce alebo propagujúce homosexualitu či zmenu pohlavia osobám mladším ako 18 rokov.

Poľsko zavádza povinnú sedemdňovú karanténu pre cestujúcich z Británie

Poľsko začína uplatňovať povinnú sedemdňovú karanténu pre ľudí prichádzajúcich z Veľkej Británie. Dôvodom je rast počtu infekcií delta variantom koronavírusu v Spojenom kráľovstve. Karanténa, ktorá sa uplatňuje od stredy, sa nevzťahuje na tých, ktorí sú úplne zaočkovaní.

ME vo futbale 2020: Španielsko deklasovalo Slovensko 5:0

Slovenská futbalová reprezentácia sa lúči s majstrovstvami Európy už po troch zápasoch v základnej skupine. Vo svojom záverečnom vystúpení v E-skupine v Seville Slováci podľahli domácim Španielom 0:5.

Meszároš opustil HC Slovan Bratislava. Oblečie si dres Dukly Trenčín

HC Slovan Bratislava opúšťa po 5 rokoch obranca Andrej Meszároš. 35 ročný rodák z Považskej Bystrice si v najbližšej sezóne bude obliekať dres Dukly Trenčín.

Skúsený Meszároš počas pôsobenia v bratislavskom tíme v Kontinentálnej hokejovej lige aj v najvyššej slovenskej súťaži bol jeho kapitán a neskôr aj asistent.

