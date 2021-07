Info_Brunch: Slovensko v rámci EÚ zaostáva v počte očkovaných. Tretia vlna môže mať za následok ekonomický prepad a nárast obmedzení (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Slovensko v rámci EÚ výrazne zaostáva v počte zaočkovaných. Tretia vlna môže mať za následok ekonomický prepad a nárast obmedzení

Slovensko v očkovaní proti ochoreniu COVID-19 zaostáva, čo môže spôsobiť vážnejšiu tretiu vlnu ako v krajinách s väščou zaočkovanosťou. Aj keď boli v júni zaočkované aspoň prvou dávkou vakcíny 2 milióny Slovákov, stále ide len o 37 % celkovej populácie krajiny. Priemer Európskej únie už pritom prekročil 50 % Maďarsko dosahuje 57 %, Česko 47 % a Poľsko 44 %.

Správy z domova

Plánujete cestu do zahraničia? Do systému eHranica sa môžete registrovať už 30 dní pred návratom

Do registra eHranica sa môžu občania zaregistrovať 30 dní pred príchodom na Slovensko, teda ešte pred samotným vycestovaním do zahraničia. Ako vysvetlila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR, každý je pri príchode na Slovensko povinný zaregistrovať sa v aplikácii eHranica a následne sa tým preukázať na hraniciach pri návrate.

Na slovenských hraniciach aj letiskách prebiehajú intenzívne kontroly, viaceré prechody uzavreli

Na slovenských hraniciach vrátane letísk sú od pondelka 5. júla intenzívne kontroly dodržiavania povinností pri príchode na Slovensko. Výnimku z kontrol má nákladná doprava. Ako upozornila Polícia SR vo svojom profile, kontrolovať budú aj vytypované vlaky na vlakových staniciach.

Zahraničie

Pokuty za zmeškané očkovanie sú pre Merkelovej vládu neprípustné

Nemecká vláda odmieta výzvy na pokutovanie ľudí, ktorí neprídu na termín očkovania proti koronavírusu a vopred ho nezrušia. Šéf berlínskej pobočky nemeckého Červeného kríža Mario Czaja naznačil, že ľudia, ktorí neprídu na termín vo vakcinačnom centre, by mohli dostať pokutu 25 až 30 eur. Hovorca kancelárky Angely Merkelovej Steffen Seibert v pondelok uviedol, že spolková vláda nemá nijaké plány na pokuty.

Reportéri bez hraníc zaradili maďarského premiéra Orbána na zoznam nepriateľov slobody tlače

Mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) zaradila maďarského premiéra Viktora Orbána na svoj zoznam predátorov slobody tlače. Je to po prvý raz, čo sa na zoznam predstaviteľov štátov, ktorí podnikajú masívne kroky proti slobode tlače, dostal líder západoeurópskej krajiny.

Šport

Hokejista Tatar si bude pravdepodobne hľadať v NHL nové pôsobisko

Hokejisti tímu Montreal Canadiens postúpili do finále bojov o Stanleyho pohár, ale Tomáš Tatar sleduje počínanie svojich spoluhráčov na ľade iba z diaľky. Podľa Michaela DeRosu by mu mali dať šancu dva tímy, ktoré si tento rok nezahrali v play-off. Prvým je New Jersey Devils a druhým je San Jose Sharks.

Finále NHL (4. zápas): Montreal sa udržal v hre o Stanley Cup

Hokejisti Montrealu Canadiens sa udržali v hre o Stanleyho pohár, keď vo štvrtom finálovom zápase na domácom ľade zdolali Tampu Bay Lightning 3:2 po predĺžení.

Tipy na články z Webnoviny.sk

Týždeň očami Pavla Urbana: Na Matovičov zoznam verejných nepriateľov pribudol ďalší koaličný minister

Na zoznam osôb, ktorých sa chce expremiér Igor Matovič zbaviť, pribudol jeho čerstvý minister Vladimír Lengvarský. Radšej podporil svojho najmilšieho koaličného partnera Borisa Kollár.

Zmutovaný koronavírus z Kalifornie je zrejme odolný voči vakcínam. Odborník tvrdí, že za to môžu nezaočkovaní ľudia

Expert na infekčné choroby z Vanderbilt University sa pre CNN vyjadril, že nevakcinovaní ľudia sú potenciálnymi továrňami pre varianty a upozornil tiež na oprávnený predpoklad, že čím viac nezaočkovaných ľudí je, tým viac možností na množenie vírusu existuje.