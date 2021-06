Informácie o zaočkovaní sú citlivé. Na čo sa vás môže spýtať kolega či zamestnávateľ?

Téma očkovania nie je len predmetom politických diskusií v súvislosti s aktuálnou pandémiou nového koronavírusu. Otázka: „Ste očkovaný?“ môže padnúť aj na pracovisku. Webnoviny.sk preto zisťovali, kto všetko sa ju má právo pýtať, kedy musí zamestnanec odpovedať a ako s touto informáciou môže nakladať zamestnávateľ.

Jedná sa totiž o citlivý údaj, a tak si ho nemôže vyžadovať hocikto. Napríklad ani na pohovore, pretože jeho cieľom je najmä posúdiť, či konkrétny uchádzač o prácu spĺňa všetky podmienky pre výkon ponúkaného pracovného miesta. Zamestnávateľ by sa teda mal pýtať skôr na jeho schopnosti a skúsenosti.

Podľa Silvie Stračárovej z advokátskej kancelárie Semančín & Partners však existujú výnimky, v rámci ktorých by túto kľúčovú otázku položiť mohol.

Existujú dve výnimky

Jedná sa predovšetkým o pracovné pozície, ktorých charakter môže očkovanie vyžadovať. Napríklad u pracovníkov, ktorí sú vystavení zvýšenému riziku určitých chorôb, ako je tuberkulóza, besnota či vírusová hepatitída typu A a B.

„Výnimkou môže byť aj prípad, kedy by s poskytnutím uvedeného údaja uchádzač o prácu výslovne súhlasil a nebol by v súvislosti s touto informáciou nijako diskriminovaný v rámci výberového konania,“ doplnila Stračárová. Zamestnávateľ to však musí vedieť preukázať.

To platí aj v prípade, že by si na základe dobrovoľného súhlasu zisťoval informácie o očkovaní už u svojich pracovníkov.

Ak však na pracovisku nemožno použiť ani jednu z týchto výnimiek, zamestnávateľ by údaje o očkovaní svojich zamestnancov nemal zhromažďovať.