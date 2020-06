Informatizácia štátnej správy nie je optimálna, Čaputová rokovala s Remišovou aj o peniazoch z Bruselu

aktualizované 18. júna, 12:45

Stav informatizácie štátnej správy nie je optimálny a je v nej viacero výziev. Prezidentka SR Zuzana Čaputová o tom informovala vo štvrtok po stretnutí s podpredsedníčkou vlády SR pre investície a informatizáciu Veronikou Remišovou (Za ľudí).

Hlava štátu označila za dobré, že Slovensko môže využiť prostriedky Európskej únie aj na iné oblasti v súvislosti so zmierňovaním následkov koronakrízy. Čerpanie eurofondov v súčasnom programovom období 2014 – 2020 je totiž iba na úrovni 33 percent.

Prezidentka rokovala s vicepremiérkou aj o novom pláne Európskej komisie na obnovu, z ktorého môže SR mimo eurofondov získať viac než sedem miliárd eur.

Kvalita a nedostatok ľudí

Jedným z dôvodov situácie v informatizácii je podľa prezidentky aj nedostatočný počet a kvalita ľudí. „Je to dôležitá oblasť, vo výsledku je to zjednodušenie života pre bežných občanov, stransparentnenie procesov. Benefity kvalitnej informatizácie spoločnosti sa týkajú všetkých, preto sa týkajú rovnako aj všetkých rezortov,“ uviedla Čaputová.

Pokiaľ ide o využívanie eurofondov, problémy sú podľa nej v infraštruktúre ich manažovania, rýchleho a efektívneho čerpania.

„Fond obnovy je obrovská príležitosť urobiť reformy, realizovať investície do oblastí, ktoré by mali slúžiť najmä budúcim generáciám v súlade s názvom celého zámeru,“ podotkla prezidentka. Peniaze EÚ navyše by SR mala využiť na viaceré prioritné oblasti, napríklad v zdravotníctve, školstve, sociálnych službách či životnom prostredí.

„Toto sú veľmi dôležité oblasti, do ktorých treba zainvestovať najmä s dopadom na budúce generácie, preto by mali mať určite reformný aspekt. Veľmi dôležitým predpokladom kvalitného, efektívneho a zmysluplného vyčerpania prostriedkov, alebo pochopenia tejto príležitosti, je spôsobilosť štátu tieto finančné prostriedky vhodným spôsobom získať aj realizovať implementáciu jednotlivých projektov,“ upozornila Čaputová.

Zjednodušiť byrokraciu a zrýchliť čerpanie eurofondov

Uvažuje sa o vytvorení národného tímu reforiem, ktorý by aj externe dával kvalifikované podnety, zodpovedať za to budú príslušné rezorty.

Eurofondy treba podľa vicepremiérky reformovať tak, aby slúžili ľuďom. „Potrebujeme zjednodušiť zásadným spôsobom byrokraciu, zrýchliť čerpanie, ale hlavne potrebujeme, aby sa eurofondy používali na zmysluplné, rozumné ciele, ktoré budú slúžiť tam, kde ich ľudia potrebujú,“ povedala Remišová. Digitalizácia a informatizácia je podľa nej nástroj na uľahčenie života ľuďom v kontakte so štátom.

„Problémy v informatizácii sú a boli obrovské. Staré schémy neplatia, informatizáciu chceme robiť inak a lepšie, aby vyhrávali tí, ktorí majú najlepšie nápady,“ tvrdí vicepremiérka. Konečným cieľom je podľa nej, aby občan mal informatické služby štátu vždy prístupné z akéhokoľvek zariadenia, na akomkoľvek mieste a v čase.

Peniaze EÚ na obnovu podľa nej treba investovať tak, aby z nich mali úžitok budúce generácie, keďže ich budú splácať. „Musíme im odovzdať zelenšiu, zdravšiu a prosperujúcejšiu krajinu. A na to by sme mali tieto peniaze aj využiť,“ dodal Remišová.