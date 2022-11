Inštitút moderného spotrebiteľa varuje pred negatívnymi dopadmi zákazu nedeľného predaja

Návrh na zákaz nedeľného predaja sa po niekoľkých mesiacoch opäť vracia do poslaneckých lavíc. Parlament sa v blízkej budúcnosti bude zaoberať až dvomi poslaneckými iniciatívami, ktoré chcú týmto spôsobom ovplyvniť fungovanie maloobchodu.

Inštitút moderného spotrebiteľa, ktorý už niekoľko rokov zastupuje záujmy slovenských spotrebiteľov, upozorňuje na viacero rizík spojených s možným zákazom. Podľa Filipa Kužmu, riaditeľa inštitútu, veľa ľudí kvôli pracovným povinnostiam celý týždeň nestíha, a práve víkend chce využiť na odkladané nákupy.

Ako ďalej uvádza, „nakupovanie je pre mnohých istá forma relaxu – kúpia si nové oblečenie a zastavia sa v obchode s kozmetikou, potrebami pre domácich miláčikov, či elektronikou. Doprajú si veci, ktoré im urobia radosť a zlepšia kvalitu života, ale inokedy by si ich pre nedostatok času a energie nekúpili. Zatvorenie obchodov v nedeľu teda spotrebiteľom zoberie slobodu výberu, flexibilitu a pripraví ich o užitočné produkty, ktoré im zlepšujú život. Nezabudnime tiež, že kto v nedeľu nakupovať nechce, nemusí tak robiť už ani dnes.“

V tejto súvislosti si inštitút nechal vypracovať prieskum, ktorý jasne ukázal, že až 35% spotrebiteľov zvykne väčší nákup robievať práve cez víkend. „Ďalšia časť využíva nedele na spomenuté voľnočasové nakupovanie,“ dodáva Kužma.

Obmedzenie nedeľného predaja môže viesť aj k odlivu nemalej časti Slovákov za hranice. Spotrebiteľský prieskum odhalil, že vyše 57% respondentov z prihraničných oblastí by využilo možnosť ísť si nakúpiť do inej krajiny, ak by boli obchody v nedeľu zatvorené.

Filip Kužma poukazuje aj na riziko nárastu cien, ktoré je s takýmto zákazom spojené. Vysvetľuje, že ľudia nechcú len kvalitný nákupný zážitok, ide im aj o to, koľko zaň zaplatia. Ak spotrebiteľom zoberieme možnosť ísť si nakúpiť vtedy, keď im to najviac vyhovuje, časť z nich svoju spotrebu obmedzí. Nielenže sa tým oberú o inovácie, ale spôsobia aj pokles tržieb obchodom, ktoré už dnes bojujú so zvyšujúcimi sa nákladmi. Záver je jasný – ďalšie zvýšenie cien, ktoré zníži dostupnosť k širokej škále produktov.

Konkurencia pomáha tvoriť priaznivé spotrebiteľské prostredie, ktoré tlačí na inovácie, kvalitu výrobkov a ich cenu. „Práve malé predajne sú však menej odolné voči výkyvom v tržbách a nákladoch na fungovanie. Vo vlne kríz, ktorými sa naša ekonomika zmieta, si preto veľa z nich môže povedať, že sa im už neoplatí podnikať, čo povedie k väčšej koncentrácii trhu,“ dopĺňa riaditeľ inštitútu.

Až 67 percent z 1 050 opýtaných si myslí, že vláda by nemala obchodom určovať, v ktorých dňoch majú byť zatvorené. Takýto názor v zásade zdieľajú ľudia naprieč celým spektrom, bez ohľadu na vek, kraj, či pohlavie. „Argumentovať preto tým, že návrh zatvoriť obchody v nedeľu odráža vôľu verejnosti, považujeme za prinajmenšom odvážne,“ uzatvára Filip Kužma.