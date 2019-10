Inter vyhral taktickú bitku a dotiahol sa na Dortmund, spoľahlivý výkon podal aj Škriniar

Futbalisti talianskeho klubu Inter Miláno v úvodných dvoch vystúpeniach v skupinovej časti Ligy majstrov 2019/2020 získali iba bod, v stredajšom treťom však konečne zabodovali naplno.

Spoľahlivý výkon Škriniara

V domácom prostredí San Sira triumfovali 2:0 nad nemeckou Borussiou Dortmund, k čomu prispel spoľahlivým výkonom v defenzíve aj slovenský stopér Milan Škriniar. „Pre nás je to zásadné víťazstvo,“ povedal po stretnutí podľa klubového webu tréner Milánčanov Antonio Conte a pripomenul remízu so Slaviou Praha (1:1) aj prehru na ihrisku FC Barcelona (1:2).

„Bol to veľmi taktický zápas. Borussia zmenila svoj herný systém, pretože sa bála našej ofenzívnej hry. Hrala s piatimi obrancami, aby vedela lepšie odrážať naše útoky. Po góle na 1:0 sme prešli na hru so štyrmi obrancami a systém 4-2-3-1. Mám radosť, že mužstvo ukázalo veľkú vyspelosť a dobre zvládlo kľúčové momenty stretnutia,“ doplnil 50-ročný rodák z Lecce.

Conte sa tiež pristavil pri 17-ročnom Sebastianovi Espositovi. Ten zažil debut v Lige majstrov a v závere stretnutia vybojoval pokutový kop, ktorý však autor prvého gólu Lautaro Martínez nepremenil. „Už som to povedal viackrát. Má iba 17 rokov, ale úplne mu dôverujem. Mrzí ma, že sa nezúčastní na MS do 17 rokov, je to však hráč nášho A-mužstva,“ poznamenal na adresu mladučkého talianskeho talentu.

Dortmund a Inter so štyrmi bodmi

Inter sa bodovo (4) dotiahol práve na Borussiu Dortmund. Pred oboma tímami sa na 1. mieste nachádza FC Barcelona (7), na chvoste tabuľky F-skupiny je aktuálne Slavia Praha (1).

„Postup zo skupiny je stále otvorený. Cítime to správne nadšenie a túžbu zlepšovať sa ako mužstvo. Takto musíme pokračovať. Myslím si, že sme na správnej ceste. V predchádzajúcich dvoch dueloch LM náš najväčší problém spočíval v tom, že sme nepremenili gólové šance. Proti Dortmundu sme si však počínali dobre,“ vyhlásil podľa webu Európskej futbalovej únie (UEFA) záložník domácich Antonio Candreva, ktorý v 89. min upravil na konečných 2:0.

Dortmundský stopér Mats Hummels označil duel v Miláne za vyrovnaný z oboch strán. Dodal, že v domácom prostredí bude vestfálsky tím omnoho ofenzívnejší a dominantnejší.

„Napriek tomu, že sme toho veľa nevytvorili, nepúšťali sme Inter do nebezpečných situácií. Až do 80. min to bol typický remízový zápas, akurát s rozdielom, že sme prehrávali 0:1. Škoda, že sme inkasovali prvý gól. Ak by bol dlhšie bezgólový stav, domáci by to museli otvoriť a dostali by sme ich tam, kde sme ich chceli mať. Doma však na nich budeme oveľa viac tlačiť,“ skonštatoval majster sveta zo šampionátu v Brazílii v roku 2014.