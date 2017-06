Irán posiela do Kataru zásoby potravín, pomoc prisľúbilo aj Turecko

DAUHA 11. júna (WebNoviny.sk) – Irán v nedeľu plánuje poslať do Kataru šieste lietadlo so zásobami zeleniny. Podľa hovorcu spoločnosti Iran Air už krajina vyslala do Kataru 90 ton zeleniny a bude v tom pokračovať podľa potreby.

Tamojšie médiá tiež informovali, že do krajiny v nedeľu plánujú vyplávať z prístavu Dayyer tri lode s 350 tonami ovocia. Irán sa rozhodol pomôcť krajine po tom, ako Saudská Arábia zatvorila hranice s Katarom pre podozrenia z podpory terorizmu. Kataru, ktorý má jediné pozemné hranice práve so Saudskou Arábiou, sa už rozhodlo pomôcť aj Turecko.

Katar obvinili z podpory terorizmu v krátkom slede po sebe Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Egypt, Bahrajn a Jemen. Katar má podľa nich podporovať teroristické skupiny po celom Blízkom východe, vrátane palestínskeho Hamasu či buniek napojených na al-Kájdu. Všetkých päť krajín zároveň zmrazilo s Katarom akékoľvek obchodné vzťahy.