Írsko zavádza prísne obmedzenia pohybu, otvorené zostanú len obchody so základnými potrebami

Írska vláda na šesť týždňov prijíma najvyššiu úroveň obmedzení pohybu v snahe bojovať proti rastu počtu infekcií koronavírusom. Premiér Micheal Martin v pondelok povedal, že opatrenia začnú platiť od stredajšej polnoci a potrvajú do 1. decembra.

Vláda ľudí žiada, aby zostali doma a aby športové aktivity vykonávali maximálne do vzdialenosti 5 kilometrov od svojho bydliska. Otvorené budú iba obchody so základnými tovarmi. Reštaurácie a bary môžu predávať len jedlá a nápoje, ktoré si zákazníci vezmú so sebou. Povolené nebudú nijaké spoločenské a rodinné stretnutia, a to ani doma ani v súkromných záhradách. Školy však zostanú otvorené.

Predseda írskej vlády vyzval krajinu na „spojenie síl“ na šesť týždňov, aby bolo možné potlačiť vírus a aby potom mohli obyvatelia oslavovať Vianoce.