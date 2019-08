Islamský štát zaútočil pri mešite neďaleko Bagdadu, útočník odpálil motorku s výbušninami

V blízkosti šiitskej mešity južne od Bagdadu explodovala motorka s výbušninami. Prípad sa stal v piatok večer a vyžiadal si troch mŕtvych a 34 zranených.

K zodpovednosti za incident sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát (IS) s tým, že jej cieľom bolo zhromaždenie členov šiitskej menšiny pri mešite.

Irak v roku 2017 vyhlásil porážku IS, no militanti pokračujú v útokoch cez takzvané „spiace bunky“, ktoré vyčíňajú najmä na severe krajiny. Iracká armáda v sobotu oznámila, že odštartovala rozsiahlu raziu proti ukrývajúcim sa militantom v západnej provincii Anbár. Armáda informovala, že cieľom operácie je „vyčistiť“ púštne oblasti v provincii susediacej so Saudskou Arábiou, Jordánskom a Sýriou.