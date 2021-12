Ivona Fialková náhle ochorela, Slovenky preto nemohli postaviť štafetu v Östersunde

Nedeľňajšia štafeta žien na 4x 6 km v rámci 2. kola Svetového pohára v biatlone vo švédskom Östersunde je bez slovenských reprezentantiek. Dôvodom je zlý zdravotný stav viacerých členiek pôvodne plánovaného slovenského tímu.

Už skôr bolo jasné, že štafetu neabsolvuje Henrieta Horvátová, ktorá bola chorá vyše dva týždne a po rýchlostných pretekoch náhle ochorela aj Ivona Fialková.

Slovenkám sezóna nezačala sezóna dobre

„Slovenky vlani v covidovej sezóne nevynechali ani jednu štafetu, no v tejto sezóne začínajú veľmi smutne. Pre štart v štafete cestovala zo Sjusjoenu Zuzana Remeňová a vynechala tam v rámci IBU Cupu preteky s hromadným štartom. Mala debutovať v pretekoch Svetového pohára, a to ešte aj v zostave so sestrou Máriou. To sa však odkladá,“ napísal špecializovaný web slovenskybiatlon.sk.

Dôležité je tretie kolo v Hochfilzene

Pre účasť na olympijských hrách v Pekingu je dôležitý aj rebríček národov, ale neúčasť v Östersunde nemusí pre Slovenky veľa znamenať.

„Najhorší výsledok sa bude škrtať a slovenský tím aj tak nemal dobrú formu. Dôležité bude, aby sa dievčatá dali do poriadku pred tretím kolom SP v Hochfilzene, kde by mala cestovať dvojica sestier Fialkových a Remeňových, Horvátová sa vráti liečiť domov. Je možné, že v prvom trimestri už pretekať nebude,“ doplnil aktuálne informácie Slovenský biatlon na webe.