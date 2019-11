Izrael smeruje k ďalším voľbám, Lieberman odmietol podporiť niektorého z kandidátov na premiéra

Líder strany Izrael, náš domov Avigdor Lieberman odmietol v stredu podporiť niektorého z kandidátov na premiéra, čím prakticky posunul krajinu k novým voľbám, v poradí už tretím za menej než rok. Jeho stredajšie vyjadrenie prišlo krátko predtým, ako o polnoci vyprší mandát Bennymu Gancovi, politickému rivalovi Benjamina Netanjahua, na sformovanie koalície.

Septembrové voľby nezaistili parlamentnú väčšinu na sformovanie vlády ani jednému z dvojice Netanjahu – Ganc, jazýčkom na váhach sa tak stal Lieberman, ktorý má v parlamente osem poslancov. Po týždňoch rokovaní však Lieberman oznámil, že nemôže podporiť žiadnu z týchto strán. “Snažil som sa,” povedal Lieberman.

Lieberman vyzýval na vládu národnej jednoty medzi Netanjahuovou stranou Likud a Gancovou Modrou a Bielou. Obaja politici sa však nevedeli dohodnúť na rozdelení moci. Ganc má ešte čas do polnoci pokúsiť sa nájsť iných partnerov, avšak bez Liebermana to očividne nebude možné. Ganc dostal mandát na zostavenie vlády v októbri po tom, čo sa to nepodarilo Netanjahuovi.