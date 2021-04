Izraelský prezident poveril zostavením vlády Netanjahua, premiér však čelí viacerým trestným obvineniam

Izraelský prezident Reuven Rivlin poveril doterajšieho premiéra Benjamina Netanjahua zostavením novej vlády. Urobil tak aj napriek tomu, že politik čelí súdnemu procesu za korupciu.

„Žiaden z kandidátov nemá reálnu šancu na zostavenie vlády, ktorá bude mať dôveru Knesetu,“ vyjadril sa prezident s tým, že ak by mu to dovolil zákon, rozhodnutie by posunul práve parlamentu, nech to vyrieši. „Viem, aký je postoj mnohých, že by prezident nemal dávať úlohu kandidátovi, ktorý čelí trestným obvineniam,“ uviedol tiež prezident. Musí tak však urobiť, lebo mu to prikazuje zákon.

Vo voľbách z 23. marca, ktoré boli štvrté za dva roky, získala Netanjahuova strana Likud 52 kresiel v 120-člennom parlamente. Nie je to však dosť na vládnucu väčšinu, ktorá je 61 kresiel. Rivlin sa tak musel rozhodnúť, kto bude mať najväčšiu šancu na vytvorenie koalície. „Benjamin Netanjahu má o trochu vyššiu šancu, že zostaví vládu. Rozhodol som sa ho tým poveriť,“ doplnil Rivlin.

Obvinenia Netanjahua predstavujú pre izraelského prezidenta mimoriadne rozhodovanie v otázke, či by mala byť morálka faktorom vo výbere toho, kto povedie vládu, pripomína agentúra AP. Netanjahu všetky obvinenia popiera a tvrdí, že sa prokurátori nimi usilujú oslabiť úmysel voličov a vystrnadiť ho z úradu.