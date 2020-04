Jakub Voráček už neverí v reštart NHL, nedokáže si predstaviť dohrávať sezónu v lete

Podľa českého hokejového útočníka Jakuba Voráčka aktuálnu sezónu zámorskej NHL už nedohrajú. Súťažný ročník hokejovej profiligy je už viac ako mesiac prerušený pre pandémiu koronavírus a pokračovanie je zatiaľ v nedohľadne.

„To je môj názor, ale možno sa mýlim. Hovorí sa o tom, že ligu chcú dohrať v lete, ale nedokážem si predstaviť, že všetky tímy budú ročník dohrávať po trojmesačnej pauze,“ povedala ofenzívna opora Philadelphie Flyers vo videu na youtube platformy Meltingpot.

Voráček je aktuálne doma a užíva si voľno, no je pripravený začať intenzívne trénovať, ak príde správa o termíne reštartu kolotoča NHL. „Ak by sa aj sezóna dohrávala, tak dúfam, že to bude normálne na domácich štadiónoch jednotlivých klubov a pred fanúšikmi,“ pokračoval.

Majster sveta z roku 2010 sa do Česka vrátil v polovici marca a venuje sa rodine a priateľom. „Nenudím sa. Keď nie som doma, tak som na golfe,“ prezradil. Čas voľna si užíva. „Keby som mal 23 rokov a bojoval o novú zmluvu, isto by som to vnímal inak. Mám však 30 a dve zdravé deti. Beriem to inak, mám iné životné priority. Stane sa, život beží ďalej. Nie je to len o hokeji,“ dodal Voráček.