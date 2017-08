Jana Čepelová postúpila do finále kvalifikácie dvojhry v New Havene

NEW HAVEN 19. augusta (WebNovinym.sk) – Slovenská tenistka Jana Čepelová zvíťazila za 93 minút 6:2, 7:6 (3) nad Rumunkou Irinou-Cameliou Begovou nasadenou ako šiestou v zápase sobotňajšieho 2. kola trojkolovej kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA Premier Connecticut Open presented by United Technologies v americkom New Havene. Vo finále kvalifikácie bude Čepelová v nedeľu hrať s domácou osmičkou “pavúka” Christinou McHalovou.

New Haven – kvalifikácia – 2. kolo:

Jana Čepelová (SR) – Irina-Camelia Begová (Rum.-6) 6:2, 7:6 (3) za 93 minút