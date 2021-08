Japonsko rozširuje núdzový stav, niektoré nemocnice už údajne odmietajú pacientov

Veľká časť Japonska v piatok zaviedla „núdzový stav“ alebo menej prísne, takzvané „kvázi núdzové“ opatrenia s cieľom zastaviť šírenie ochorenia COVID-19. Naďalej však pretrvávajú obavy v súvislosti s účinnosťou týchto opatrení.

Počet pacientov vyžadujúcich hospitalizáciu v krajine prekročil 168-tisíc a začali sa objavovať správy o tom, že nemocnice odmietajú pacientov.

Reštaurácie zatvárajú o 20:00 hod.

Na základe núdzového stavu, ktorý by mal podľa najnovšieho rozhodnutia vlády trvať do 12. septembra, by mali reštaurácie a bary zatvárať o 20:00 a nepodávať alkohol a nákupné centrá by mali obmedziť počet zákazníkov.

Japonská vláda tento týždeň rozhodla rozšíriť núdzový stav, ktorý platil v šiestich prefektúrach na 13 a „kvázi núdzový“ stav sa po novom týka 16 prefektúr, takže nejaký druh obmedzení v súčasnosti platí asi vo dvoch tretinách krajiny.

Zaočkovaných je 40 percent dospelých

Podľa ministerstva zdravotníctva denný počet nových prípadov infekcie stúpol na 25 146, pričom tohtotýždňový priemer bol 20 307, zatiaľ čo minulý týždeň dosiahol 14 729. Ochoreniu COVID-19 dosiaľ v krajine podľahlo asi 15 500 ľudí.

V Japonsku je zatiaľ úplne zaočkovaných asi 40 % dospelých.