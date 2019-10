Japonský premiér Abe sa chce stretnúť s Kim Čong-unom, chce spraviť všetko pre ochranu ľudí

Japonský premiér Šinzó Abe sa chce stretnúť so severokórejským lídrom Kim Čong-unom. Politik to vyhlásil v piatok počas otvárania parlamentnej sezóny s tým, že využije každú šancu na stretnutie s Kimom.

Severná Kórea potvrdila, že tento týždeň úspešne otestovala raketu odpálenú pod vodou. Pukguksong-3, ktorú je možné vystreliť aj z ponorky, dopadla do japonskej exkluzívnej ekonomickej zóny.

„Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu so Severnou Kóreou urobíme všetko pre to, aby sme ochránili ľudí a budeme úzko spolupracovať so Spojenými štátmi a medzinárodným spoločenstvom,“ vyhlásil Abe a dodal, že sa spojí aj s krajinami vyznávajúcimi rovnaké hodnoty, ako sú Veľká Británia, Francúzsko, Austrália a India.

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) tento týždeň takisto uviedla, že v sobotu 5. októbra obnoví jadrové rokovania s USA.