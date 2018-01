Jaromír Jágr odchádza z Calgary, umiestnili ho na waiver listinu

CALGARY 29. januára (WebNoviny.sk) – Klub severoamerickej hokejovej NHL Calgary Flames umiestnil Jaromíra Jágra na waiver listinu. Pre agentúru The Associated Press to pod podmienkou anonymity potvrdili dvaja zainteresovaní ľudia.

Podľa nich, ak do 24 hodín neprejaví o českého veterána záujem iný tím profiligy, otvorí sa priestor pre ukončenie jeho kontraktu. V takom prípade sa skloňuje jeho návrat do rodného Kladna.

„Plamene“ podpísali s Jágrom kontrakt na jednu sezónu v hodnote milióna amerických dolárov. Štyridsaťpäťročný druhý najproduktívnejší hráč v histórii NHL však nenaplnil výkonnostné očakávania a navyše ho sužovali zdravotné problémy. Calgary je jeho deviata zámorská destinácia.