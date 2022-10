Javier Bardem vám v kinách ukáže, ako vyzerá Dobrý šéf

Javier Bardem patrí k najväčším hereckým „chameleónom“ súčasnosti. Tento charizmatický Španiel je jedným z hercov, o ktorých sa hovorí, že by dokázali zahrať takmer čokoľvek. Jeho imidž a charakter sa mení v podstate v každom jednom filme a zamaskovaný na nepoznanie je aj v novej komédii s názvom Dobrý šéf.

Stvárňuje tu šéfa továrne na výrobu priemyselných váh Julia Blanca – navonok priateľského a žoviálneho päťdesiatnika, ktorému šediny, okuliare s tenkým rámom a sivý oblek dodávajú autoritu a vážnosť. Julio Blanco má rád v živote rovnováhu a poriadok. Jeho hlavnou životnou náplňou je získavanie ocenení za vynikajúce podnikanie. Celá jedna stena v jeho elegantne zariadenom, priestrannom dome je „ovešaná“ diplomami za najlepšiu firmu a teraz si predsavzal rozšíriť svoju zbierku o ďalšie ocenenie. Jeho spoločnosť sa dostala do finále ceny regionálnej vlády pre najlepší podnik a čoskoro má továreň navštíviť hodnotiaca komisia. Dovtedy musí byť na pracovisku všetko tip-top a to aj za cenu, že sa poriadok dosiahne nie tak celkom etickými prostriedkami…

Foto: Bontonfilm

Julio Blanco nie je žiadny neosobný korporátny manažér, jeho továreň s názvom Váhy Blanco je rodinná firma, ktorú viedol už jeho otec. Všetkých tu pozná, všetci poznajú jeho a on berie rodinné podnikanie naozaj vážne. „Viete, že sme so ženou nemali deti. Mojimi deťmi ste vy všetci,“ pripomína svojim zamestnancom. Osobný prístup k podriadeným sa dnes berie ako znak dobrého manažéra, no Juliova otcovská starostlivosť o zamestnancov nie je tak úplne s kostolným poriadkom. „Ak vaše problémy ovplyvňujú chod firmy, sú to aj moje problémy,“ vyhlasuje a snaží sa ťahať za nitky ich osobných životov viac, než je zdravé.

Foto: Bontonfilm

Juliove intrigy a zásahy do súkromia zamestnancov vyvrcholia krátko pre príchodom hodnotiacej komisie do firmy. Ako naschvál sa totiž práve vtedy všetok ťažko nadobudnutý poriadok začne rúcať. Vedúci výroby má doma manželské problémy, a tak v práci predvádza jeden kiks za druhým. Pred továrňou demonštruje nedávno prepustený zamestnanec a aby toho nebolo málo, karty zamieša aj nová stážistka na marketingu, ktorá je nebezpečne sexi. Julio Blanco bude mať čo robiť, aby stihol všetky problémy včas upratať pod koberec…

Dobrý šéf je do veľkej miery „one man show“ pre Javiera Bardema, ktorý má bezpochyby veľkú zásluhu na tom, že sa táto zlomyseľne vtipná čierna komédia z pracovného prostredia stala najlepším španielskym filmom minulého roka. Snímka získala filmové ocenenie Goya (akúsi španielsku obdobu Oscara) v šiestich kategóriách vrátane hlavnej ceny za najlepší film, ceny za réžiu, scenár, hudbu či strih. Javier Bardem sa zase (neprekvapivo) stal najlepším hercom v hlavnej úlohe. Jeho výkon v komédii Dobrý šéf nezarezonoval len doma v Španielsku, ale aj vo svetových médiách.

Foto: Bontonfilm

„Bardem je ako moderný Machiavelli s diplomom z manažmentu skrátka strhujúci,“ píše o filme americký magazín Deadline. „Je len málo hercov, ktorí by túto úlohu dokázali zvládnuť: Blanco musí byť zároveň odpudzujúci, dôveryhodný, príjemný aj uveriteľne príťažlivý. Bardem ho stvárňuje s bravúrou a príjemne klamlivou žoviálnosťou stredného veku, ktorá naznačuje, že v úlohách obyčajných päťdesiatnikov zo strednej triedy má táto španielska hviezda v súčasnosti na plátne len málo rovnocenných partnerov,“ zložil hercovi poklonu aj britský časopis Uncut.

Foto: Bontonfilm

Príďte si jeho slizkého, manipulatívneho a zároveň šarmantného a neodolateľného Dobrého šéfa vychutnať do kina už 6. októbra 2022.

Informačný servis