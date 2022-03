Jazdci Formuly 1 majú pre nové pravidlá horší výhľad z kokpitu, Hamilton potrebuje pod zadok vankúš

Nové pravidlá vo formule jeden priniesli okrem nového vzhľadu monopostov aj jeden neželaný efekt. Ako sa ukázalo predsezónne testy v Barcelone na okruhu Catalunya, neboli len testom pneumatík a spoľahlivosti komponentov.

Viaceré zmeny na čele s osemnásť palcovými pneumatikami a pridaným blatníkom (deflektor na predných kolesách) robia jazdcom problémy s vizibilitou na trati.

Na zlý výhľad si musia zvyknúť

Sedemnásobný šampión Lewis Hamilton (Mercedes) si výhľad zo svojho monopostu vyskúšal ešte pred testami v Barcelone, keď na okruhu v Silverstone absolvoval filmovací deň.

„Vidím samú oblohu, pretože sedím nízko. Pod môj zadok si prosím nejaký vankúš, aby som mohol sedieť vyššie,“ úsmevne poznamenal Hamilton na webe motorsport.com.

Mexický pilot v službách Red Bullu Sergio Peréz sa vyjadril, že sa pokúsia prísť na to, ako zhoršený výhľad zlepšiť.

„Jazdci si určite musia na zlý resp. zhoršený výhľad zvyknúť. To je prvoradé. Pokúsime sa to zlepšiť, samozrejme z pohľadu jazdca toho veľa nezmeníte. Môžeme sa naučiť, aké rozostupy si v pretekoch držať, následne si zvykneme,“ dodal Pérez, pre ktorého to bude druhá sezóna vo farbách rakúskej stajne.

Formula vždy niečím zaskočí

Austrálčan s najširším úsmevom medzi pilotmi F1 Daniel Ricciardo priznal, že tento rok toho vidí zase menej. Pridal sa tak k viacerým sťažujúcim sa pretekárom.

„Formula je v tomto špecifická, vždy príde niečo nové, čo vás zaskočí. Áno, tento rok zase vidíme z kokpitu menej. V posledných rokoch to nebolo práve najlepšie, aj v dôsledku ochrany hlavy. Nič sa nedá robiť, nájdeme si nové referenčné body a problémy vyriešime,“ ubezpečil Ricciardo, vlaňajší víťaz Veľkej ceny Talianska.

Nová sezóna sa začína už tento mesiac 20. 3. v Bahrajne na miestnom okruhu. Ešte pred ostrým štartom dostanú tímy možnosť otestovať potenciál svojich monopostov na predsezónnych testoch číslo dva, tiež na trati v Bahrajne. Testy sa začínajú 10. marca a potrvajú do 12. marca.