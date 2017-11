Je to najskorumpovanejší premiér v histórii našej krajiny, odsúdil Babiš kandidáta na prezidenta

PRAHA 7. novembra (WebNoviny.sk) – Šéf hnutia ANO Andrej Babiš ostro odsúdil snahu bývalého premiéra a šéfa ODS Mirka Topolánka získať prezidentské kreslo.

„Pre mňa je to najskorumpovanejší premiér v histórii našej krajiny,“ povedal Babiš pre iDNES.cz. „Bolo by dobré, keby ukázal svoje daňové priznania za dvadsať rokov. Je to smiešne, neviem, či si robia srandu,“ dodal.

ANO vlastného kandidáta do prezidentských volieb nepostaví a Babiš mená tých, ktorí o funkciu prezidenta zabojujú, komentovať nechce. Ale v prípade Topolánka povedal, že spraví výnimku.

Topolánek, ktorý momentálne pracuje pre miliardára Daniela Křetínského, do prezidentských volieb vlietol na poslednú chvíľu. Len do utorka do 16:00 majú záujemcovia o Hrad čas podať kandidatúru podloženú buď 50-tisíc podpismi občanov, dvadsiatich poslancov alebo desiatich senátorov.