Jeden svet otvorí film o Olegovi Sencovi a odpremiéruje dokument venovaný Jánovi Kuciakovi

BRATISLAVA 2. októbra 2018 (WBN/PR) – Filmár Oleg Sencov pomaly zomiera ako politický väzeň na Sibíri, novinár Ján Kuciak prišiel o život vraždou na objednávku. Obaja sa postavili proti mocným, na stranu pravdy. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý otvára témy slobody, demokracie a ľudských práv, si počas blížiaceho sa 19. ročníka pripomenie týchto a im podobných hrdinov. Novinárov, filmárov, aktivistov aj každodenných ľudí, ktorí preukazujú odvahu

A riskujú svoj život v snahe odhaliť pravdu a priniesť ju verejnosti.

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet sa v Bratislave uskutoční od 11. do 16. októbra a v Košiciach od 15. do 18. októbra 2018, následne poputuje do dvadsiatky slovenských miest.

JEDEN SVET 2018: FESTIVALOVÁ ZVUČKA

JEDEN SVET 2018: FESTIVALOVÝ SPOT

Ako otvárací film si organizátori symbolicky zvolili snímku Proces: Ruský štát vs. Oleg Sencov, ktorú v Bratislave osobne uvedie režisér Askoľd Kurov.

„Týmto uvedením chceme dať hlas Olegovi a vyjadriť plnú podporu filmárovi a kolegovi, ktorý za odvahu vyjadriť svoj názor platí svojim vlastným životom,“ odôvodnila riaditeľka Jedného sveta, režisérka a aktivistka Diana Fabiánová.

TRAILER FILMU PROCES: RUSKÝ ŠTÁT VS. OLEG SENCOV

Režisér Askoľd Kurov objektívom kamery sledoval súdny proces a prípad ukrajinského režiséra Olega Sencova, ktorý sa počas udalostí na Ukrajine aktívne zapojil do občianskych protestov a netajil sa tým, že neuznáva ruskú anexiu Krymu. V máji 2014 ho zadržali ruské bezpečnostné orgány, následne ho okrem iného obvinili z prípravy teroristických útokov a za údajné členstvo v ukrajinskom nacionalistickom hnutí Pravý sektor. Obvinený to odmietol, prihlásil sa však k ukrajinskému hnutiu Euromajdan, ktoré stálo za zvrhnutím proruského prezidenta Viktora Janukoviča. Oleg Sencov upozornil aj na to, že on i údajní svedkovia boli mučení agentmi ruskej tajnej služby, aby ich donútili k priznaniam. Dôkazy budili od začiatku pochybnosti a postupy ruskej strany vyvolali vlnu medzinárodných protestov. Okrem mnohých vlád západných krajín a ľudsko-právnych organizácií vyjadrili Olegovi Sencovi podporu aj režiséri svetových mien ako Agnieszka Holland, Ken Loach, Mike Leigh či Pedro Almodóvar. Aj napriek tomu uznal ruský súd Olega Sencova vinným a odsúdil ho na 20 rokov väzenia. Ide o ukážkový politický proces. Oleg Sencov sa stal politickým väzňom v Ruskej federácii a v jednej z najstráženejších väzníc na Sibíri už viac ako 140 dní drží protestnú hladovku a pomaly mu zlyhávajú orgány. Za jeho oslobodenie sa postavila aj iniciatíva Slovensko a Česko za Olega Sencova, v ktorej desiatky osobností kultúrnej a intelektuálnej obce vyzvali na jeho prepustenie a vyjadrili mu podporu.

„Prípad Olega Sencova je tragickou ukážkou porušenia jedného zo základných ľudských práv – práva slobody slova. A práve na osude Olega vidíme, aká krehká je sloboda sama o sebe. Jeho príbeh je výstrahou pre nás všetkých,“ dodala Diana Fabiánová.

Program festivalu Jeden svet ponúkne divákom počas 6 dní bratislavského filmového maratónu 67 zahraničných a domácich filmov z prestížnych festivalov, z ktorých väčšina bude na Slovensku uvedená po prvýkrát. Festivalovú kolekciu spája podľa riaditeľky Diany Fabiánovej chuť po pravdivých informáciách, chuť podieľať sa na spoluvytváraní spoločnosti, ktorá je uvedomelá a empatická a chuť pochopiť celistvý obraz, ktorý tvorí našu dennú realitu. Nádielku filmov doplní vyše 20 sprievodných podujatí, medzi nimi diskusie s tvorcami a odborníkmi, workshopy, masterclassy, ale aj stand-up vystúpenie.

Tematicky festival, tak ako každý rok, reaguje na aktuálne dianie a aktuálna provokatívna téma SHUT UP! má upozorňovať na hlas tých, ktorých chcú „mocní“ umlčať a vyzývať, aby sme neostali ticho. Jeden svet tento rok organizátori venujú spomienke na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a archeologičku Martinu Kušnírovú.

Práve na pôde Jedného sveta si po prvýkrát festivaloví diváci budú môcť pozrieť nový slovenský krátky film Osudy slobody režiséra Jakuba Šuvadu, venovaný pamiatke Jána Kuciaka. „Socializmus, cenzúra, obmedzovanie slobody tvorby i cestovania. Aj tieto problémy mohla vyriešiť Nežná revolúcia v roku 1989. Dnes sa píše rok 2018 a vidíme, že ešte stále sme nedospeli do víťazného konca. Demokracia, za ktorú bojovali naši rodičia či starí rodičia, je iba zmenou farby politického obleku,“ hovorí režisér a na príbehoch v minulosti zakázaných umelcov ilustruje, že práve sloboda je v tvorbe umelca či žurnalistu najdôležitejšou podmienkou. Obeťou takejto slobody sa však v súčasnosti stali dva mladé životy.

TRAILER FILMU OSUDY SLOBODY

Program Jedného sveta je tento rok rozdelený do 6 festivalových sekcií. Hlavná súťažná sekcia Slovensko a Česko za ľudské práva ponúkne kolekciu 18 nových slovenských a českých dokumentárnych filmov uplynulého roka, ktoré sa na plátne zaoberajú závažnými aktuálnymi spoločenskými témami. O víťazovi rozhodne trojčlenná medzinárodná porota v zložení: slovenská režisérka a producentka Iveta Grófová, britský režisér a producent Mike Chamberlain, ktorý tvorí pre medzinárodné stanice ako BBC, Arte či HBO, a český režisér a pedagóg Václav Kadrnka. Sekcia Hrdinovia a hrdinky má za cieľ ukázať silu angažovaného jednotlivca. Kultové snímky, ktoré riešia dejinné okamihy, prinesie na festivalové plátno sekcia Máte právo vedieť. Slepá škvrna zas odhalí fenomény, ktoré sú okolo nás, napriek tomu ich nevidíme, alebo nechceme vidieť. Nová sekcia Uhol pohľadu zaostrí na aktuálne fenomény slobody médií a vyzdvihne dôležitosť slobody slova a tlače pre každého z nás a pre demokraciu. Festival neopomína ani mladých divákov, Jeden svet deťom ponúkne populárno-vzdelávacie filmy pre školákov spojené s diskusiami.

Hlavným organizátorom festivalu Jeden svet je organizácia Človek v ohrození.

Kompletný program bratislavského Jedného sveta

http://jedensvet.sk/sk/program-bratislava

http://jedensvet.sk/sk/program-kosice

http://jedensvet.sk/sk/diskusie

Permanentky na neobmedzený vstup na projekcie Jedného sveta sú už v online predaji https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/19-medzinarodny-festival-dokumentarnych-filmov-jeden-svet-00-00/

Aktuálne info

www.jedensvet.sk

facebook.com/FestivalJedenSvet/

instagram.com/jeden_svet/